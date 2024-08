Aumentan luchas internas del cártel de Sinaloa en el norte de México tras la detención del Mayo Zambada 

Los asesinatos de alrededor de una docena de personas en el estado de Sinaloa, en el norte de México, parecen estar relacionados con las luchas internas en el cártel dominante del contrabando de drogas allí, lo que confirma los temores de las repercusiones de la detención del 25 de julio de dos de los principales líderes del cártel.

El mes pasado, Joaquín Guzmán López, un capo de una facción del cártel de Sinaloa, los Chapitos o «Little Chapos», los hijos del líder del cártel encarcelado Joaquín «El Chapo» Guzmán, se entregó a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, supuestamente secuestró al líder de la facción rival, Ismael «El Mayo» Zambada, obligándolo a tomar el mismo vuelo a El Paso y entregandolo.

Las autoridades mexicanas están atrapadas en medio de la próxima tormenta: no estuvieron involucradas en la captura del 25 de julio, pero no están dispuestas a aprovechar la oportunidad para tomar medidas enérgicas contra el cártel de Sinaloa. El cártel se está fragmentando, y lo que está en juego es quién se hará cargo de la facción de Zambada ahora que está en una cárcel de Estados Unidos.

Los analistas dicen que el gobierno no quiere involucrarse, porque ambas partes en la disputa interna del cártel de Sinaloa tienen información perjudicial sobre los funcionarios que podrían publicar en cualquier momento. Así que se han limitado a llamamientos cada vez más desesperados a ambas partes para que no peleen entre sí.

El lunes, el gobernador del estado de Sinaloa Rubén Rocha reconoció que cuatro asesinatos el viernes y seis asesinatos el sábado estaban relacionados con la disputa entre las facciones en guerra del cártel.

«Estos están relacionados con los cárteles de la droga… y pueden estar relacionados con la situación que surgió después de las detenciones del 25 de julio», dijo el gobernador. Rocha. «Lo que quiero es paz, y tengo que pedir eso a quien sea, a los violentos».

Eso se hizo eco de una declaración más temprano en el día del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció que dos asesinatos más estaban relacionados con la disputa.

«No queremos que la situación en Sinaloa empeore», dijo López Obrador. «Se ha mantenido estable en lo que respecta a la violencia. Eso no significa que no haya violencia, pero no haya habido confrontación, luchas entre grupos».

Ese tipo de paz, donde los cárteles de la droga se ocupan de su negocio de contrabando, tráfico y extorsión, pero no causan demasiada violencia, es algo que el presidente ha elogiado en el pasado. Arraicar los cárteles, dice, es una política impuesta a México en el pasado por los Estados Unidos, y es algo con lo que no está de acuerdo.

Pero el analista de seguridad mexicano David Saucedo dijo que las autoridades parecen odiar intervenir por otra razón. Zambada, el capo de la droga capturado, parece estar dispuesto a usar el dañino conocimiento interno que tiene sobre los políticos mexicanos corruptos para presionarlos.

Zambada ya ha demostrado que está dispuesto a hacer eso. En una carta de la cárcel, Zambada dio una versión del asesinato de Héctor Cuén, un rival político del gobernador. Rocha, que fue asesinado el mismo día, Zambada fue secuestrado, y culpó a la facción de Chapitos.

Rocha y los fiscales estatales afirmaron que Cuén fue asesinado en un robo aleatorio y no relacionado con la gasolinera, y publicaron imágenes de cámaras de seguridad que, según dijeron, respaldaban eso. Pero los fiscales federales dijeron más tarde que la versión del gobernador no se sumaba y que probablemente era falsa.

Al parecer, Zambada tiene más información que puede publicar si las cosas se ponen demasiado calientes en Sinaloa, y si se impide que sus hijos se hagan cargo de su parte del negocio: los nombres de los políticos, la policía y los oficiales militares que ha pagado.

«Me parece que la estrategia de medios de Mayo Zambada se centra en garantizar una transición ordenada en la organización que dirige», dijo Saucedo. «Con estas granadas de mano (de los medios de comunicación), estas bombas de opinión pública, Zambada está tratando de asegurar que las autoridades federales no traten de interferir en la sucesión del liderazgo en su organización».

Si ese es el objetivo, mantener las cosas ordenadas en Sinaloa para que el liderazgo de las drogas pueda pasar de una generación a otra, y los políticos no se expongan públicamente por cooperar con los cárteles de la droga, entonces los asesinatos más recientes no son un buen augurio para la estrategia.

Al menos dos de los hombres asesinados la semana pasada, que fueron torturados, disparados y encontrados con la cabeza envuelta en cinta adhesiva, eran socios cercanos de Zambada.

Pero como de costumbre, es difícil descifrar qué asesinato o acto de violencia fue cometido por qué facción del cártel y por qué.

Por ejemplo, alguien comenzó a destruir metódicamente la lujosa tumba familiar de un prominente clan del cártel de Sinaloa un par de días después de los arrestos de los dos capos el 25 de julio. Usaron excavadoras y retroexcavadoras para abrir las paredes del mausoleo y desenterrar las criptas.

El clan cuyos cuerpos de abuelo y tío estaban en la tumba, ambos cadáveres fueron robados, había tenido golpes violentos con las facciones Chapitos y Zambada en el pasado.

Si hay alguna víctima clara que sea puesta en reposo en el conflicto, es la idea de que el cártel de Sinaloa fue siempre una pandilla monolítica y jerárquica con un líder en la cima. Como muestra la guerra de tumbas en Culiacán, la capital del estado, el cártel siempre ha estado formada por una alianza suelta de clanes de narcotraficantes que intentan unirse entre sí, incluso en la muerte.

