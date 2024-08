Honduras reporta primer caso sospechoso de viruela del mono 

Autoridades sanitarias en Honduras han informado sobre un primer caso sospechoso de viruela del mono, identificado en un ciudadano que fue deportado hace algunos días de Estados Unidos.

En este caso, está involucrada una familia de cuatro miembros, residentes en Belén, Lempira, a quienes han puestos en aislamiento tras presentar lesiones en la piel, características de la enfermedad, según la Ministra de Salud de Honduras, Carla Paredes.

“Son varios miembros de una familia, hace 15 días empezaron a presentar lesiones en la piel, pero no es el sitio usual de las primeras apariciones”, informó Paredes, e indicó que tiene la certeza de que no es viruela del mono, no obstante los sospechosos serán sometidos a prueba para confirmarlo.

En respuesta a esta situación, se han activado puestos de vigilancia epidemiológica en aeropuertos, pasos fronterizos y puertos del país, con el objetivo de detectar posibles casos sospechosos de mpox, término anteriormente conocido como viruela del mono.

“Hemos comenzado un proceso de prevención y monitoreo del mpox (viruela del mono) para todos los pasajeros nacionales y extranjeros en los aeropuertos del país”, destacó Allan Alvarenga, director del Instituto Nacional de Migración.

La ministra dijo que primero, la mamá (hasta ahora no identificada) empezó a sufrir lesiones en los brazos y el tronco y poco a poco los demás miembros de la casa empezaron a tener los mismos síntomas.

“Están en aislamiento, eso es lo correcto. Podría ser tuberculosis”, afirmó la ministra.

Además, descartó que fuese el padre de esa familia quien pudo haber venido contagiado desde Estados Unidos, pues solamente tiene cinco días de haber aterrizado en Honduras tras ser deportadoy hasta ahora él no ha presentado ningún síntoma de la enfermedad que mantiene en alerta al mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La ministra de Salud dijo que a la familia ya se le realizaron estos análisis y que será el viernes 23 de agosto que se conozcan los resultados.

«Les hemos hecho todas las pruebas de laboratorios que corresponden para descartar. La familia, de cuatro miembros, no se ha movido. Informaremos responsablemente el día viernes que tengamos los resultados», finalizó diciendo.

Compartir esta nota