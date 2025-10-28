Autodeportaciones y expulsiones suman 2.1 millones en EE. UU. en 2025

Día a Día News

EEUU–El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), informó que aproximadamente 1.6 millones de personas en situación irregular en Estados Unidos optaron por abandonar el país de manera voluntaria durante 2025, dentro del programa de autodeportación promovido por la administración del presidente Donald Trump.

El programa ofrece a los migrantes un incentivo de $1,000 y un boleto aéreo para regresar a sus países de origen. Según las autoridades, esta medida ha sido un factor importante para motivar a los inscritos a salir del país por su propia voluntad.

Además de las autodeportaciones, cerca de 500,000 personas han sido deportadas de forma forzosa por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.

Las operaciones se han concentrado en diversas ciudades, incluyendo algunas gobernadas por demócratas, donde organizaciones de derechos humanos han criticado los métodos empleados como “intimidatorios y militarizados”.

Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de Asuntos Públicos del DHS, indicó que las cifras de este año podrían superar los registros previos en materia de deportaciones. Aunque el presupuesto exacto del programa no ha sido detallado, medios locales estiman que se han destinado millones de dólares para su implementación y promoción.

La estrategia refleja la política migratoria estricta de la administración Trump, centrada en fortalecer el control fronterizo y reducir la presencia de migrantes sin documentación en Estados Unidos, combinando incentivos para quienes salgan voluntariamente con operativos de detención en el territorio nacional.

