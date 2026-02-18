Autoridad portuguesa investiga denuncia de racismo en el duelo Benfica–Real Madrid

Día a Día News

La Autoridad para la Prevención y la Lucha contra la Violencia en el Deporte (APCVD) de Portugal inició una investigación para determinar si se produjeron actos racistas durante el partido entre el SL Benfica y el Real Madrid CF, disputado el martes en el Estádio da Luz por la Liga de Campeones de la UEFA Champions League.

El procedimiento surge tras la denuncia del jugador brasileño Vinícius Júnior, quien afirmó haber recibido insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni durante el encuentro. La autoridad portuguesa comunicó este miércoles que abrió un proceso administrativo para esclarecer los hechos y determinar si se incurrió en alguna infracción de carácter racista, xenófobo o discriminatorio.

El incidente se registró en el minuto 51, después del gol con el que el Real Madrid se impuso 0-1. Vinícius Júnior informó al árbitro francés François Letexier sobre los presuntos insultos, lo que llevó a activar el protocolo antirracismo de la UEFA y detener el juego durante ocho minutos.

La APCVD precisó que la investigación podría derivar en sanciones económicas y forma parte de los mecanismos establecidos en Portugal para combatir la violencia y la intolerancia en el deporte.

De manera paralela, los órganos disciplinarios de la UEFA también analizan el caso, que vuelve a poner en foco el compromiso del fútbol europeo en la lucha contra el racismo en los estadios.

