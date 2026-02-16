Las ardillas derrotan 8 carreras por 6 a Bengoa-Zacamil 

Las ardillas de Agabeisi (La Libertad) dieron un fuerte golpe sobre la mesa al vencer a los líderes Bengoa-Zacamil, para colocarse a un juego de la punta que comparte su rival de turno con Soyapango, quien disputó su último juego de calendario con un triunfo ante el ya eliminado equipo de Santa Ana.

Los de Antiguo Cuscatlán se impusieron 8 carreras por 6 al conjunto combinado de Bengoa y Zacamil; mientras los de la Ciudad Industrial ganaron 7 por 0 a los de la Ciudad Morena.

A primera hora, una ofensiva que respondió en los momentos claves y un pitcheo que al final se creció con su cerrador Samuel Avilés, se combinaron para que Agabeisi se llevara la importante victoria que los mantiene aún vivos y con esperanzas de meterse a última hora a la serie final.

Con el marcador igualado a cuatro carreras, el equipo dirigido por Víctor Salazar, coronó un ramillete de tres anotaciones en el sexto acto, carreras que a la postre cristalizaron el noveno triunfo de las ardillas.

Con Mayco Ortiz sobre la lomita, Mateo Acosta inició la entrada con boleto y luego se estafó la segunda base. Alejandro Hernández también gestionó pasaporte y ambos avanzaron por wild pitch. El manager de Bengoa-Zacamil, cambió de lanzador trayendo desde el short a José Martínez, quien fue recibido con un largo elevado de sacrificio a la derecha de Santiago Acosta, para que anotara fácilmente su hermano Mateo. En la jugada Hernández se movió a la antesala.

Guillermo Cornejo recibió cuatro malas y otro elevado de sacrificio, esta vez a la derecha y conectado por Sergio Solorzano, trajo a la goma a Hernández. La tercera y última carrera del inning llegó en las piernas de Cornejo, quien anotó gracia a doble impulsor al centro de Agustín Solorzano.

Bengoa-Zacamil ripostó con dos rayitas en el cierre de la manga, pero Agabeisi sumó la octava en el séptimo gracias a doble silbante por la raya de la izquierda de Samuel Avilés, toque de sacrificio de Alejandro Hernández e infield hit productor de Sergio Solorzano, quien además sumó la victoria desde la lomita.

En el cierre del séptimo, los veloces envíos de Avilés le pusieron el candado a la victoria de su equipo.

“Era un partido muy importante para nosotros, y gracias a Dios nos llevamos la victoria. No solo fue lo que aporté, sino el trabajo en conjunto, lo que hizo Sammy (Avilés) al final del juego y el bateo de todos mis compañeros”, comentó Sergio Solorzano, quien abrió y lanzó cinco innings de cuatro carreras, pero que a la ofensiva impulsó tres rayitas, con par de imparables, un elevado de sacrificio y dos boletos recibidos.

A segunda hora, el equipo de Soyapango se llevó la victoria ante Santa Ana en su último juego de la campaña regular (el único conjunto que ya culminó su calendario). La novena del manager Marcos Martínez sumó su lauro número 11, al obtener el triunfo por condiciones de campeonato con marcador 7-0.

La tabla de clasificación presenta un empate en la punta con Bengoa-Zacamil con récord de 9-5 y Soyapango con 11-7. A un juego de diferencia se ubica Agabeisi (La Libertad) con 9-7, mientras Santa Ana, ya sin opciones, está en el foso récord de 3-13.

Sábado 14 de febrero de 2026.

Parque Saturnino Bengoa

Equipo C H E Agabeisi 8 – – Bengoa-Zacamil 6 – –

Pitcher ganador: Sergio Solorzano

Pitcher perdedor: Mayco Ortiz

Juego Salvado: Samuel Avilés

Sábado 14 de febrero de 2026.

Parque Saturnino Bengoa

Equipo C H E Soyapango 7 – – Santa Ana 0 – –

Pitcher ganador: –

Pitcher perdedor: –

TABLA TEMPORADA REGULAR 2025-2026

EQUIPO JUEGOS GANADOS PERDIDOS DIFERENCIA Bengoa-Zacamil 14 9 5 – Soyapango 18 11 7 – Agabeisi (La Libertad) 16 9 7 1.0 Santa Ana 16 3 13 7.0

