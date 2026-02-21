Buscan un triple empate en la punta al vencerlos

En un juego de altas emociones y una buena cantidad de aficionados en las tribunas del Parque Saturnino Bengoa, el equipo Bengoa-Zacamil clasificó a la gran final del Campeonato Nacional Juvenil, al derrotar 8 carreras por 5 a Agabeisi (La Libertad), resultado que a su vez le da el pase también a la novena de Soyapango.

Desde este martes 24 de febrero, Bengoa-Zacamil y Soyapango se medirán en una final pautada al mejor de tres posibles juegos, por lo que el equipo que logre dos triunfos se llevará el campeonato juvenil 2025/2026.

Agabeisi (La Libertad) tenía la opción de ganar el jueves, así como el juego restante del calendario, el sábado, lo que hubiese forzado un triple empate en la cima, pero con el triunfo de los dirigidos por Julio Cardona, dicha opción feneció.

Con la pizarra igualada a cinco carreras por lado a la altura de parte alta de la última entrada, Camilo Navidad inició con imparable al jardín izquierdo, ante los meteóricos envíos de Samuel Avilés por las ardillas. Miguel Rivas se ponchó, pero Navidad avanzó a segunda por wild pitch, para que un cohete a la banda contraria de Josué Moya rompiera el empate.

Carlos Ortega se siguió con otro imparable por la derecha para fletar la segunda del inning y con el tiro ancló en segunda. Segundos más tarde se estafó la tercera almohadilla, lo que propició que el manager Víctor Salazar, enviara a lomita a Guillermo Cornejo, quien con un tiro descontrolado permitió que anotara Ortega con la rayita que colocaba el marcador 8 por 5.

Pese a un par de hits con dos outs, el lanzador de Bengoa-Zacamil José Martínez, sacó el último out de juego por la vía del ponche, lo que provocó la celebración de todo el equipo en el centro de terreno al mejor estilo de las Grandes Ligas.

“Es una gran victoria que nos dio el pase a la final, me siento muy feliz por haber dado lo mejor de mi en el terreno y que se hayan dado los resultados. Gracias a Dios se nos dio, ganamos y desde el martes vamos por el título frente a Soyapango”, comentó el receptor Josué Moya.

José Martínez fue el pitcher ganador y Samuel Avilés cargó con el revés. Martínez además duplicó en tres viajes al plato. Por Agabeisi destacaron Avilés (3-3) y Agustín Solorzano (3-2).

Este sábado 21 de febrero se disputará el último choque entre estos equipos (partido reprogramado), que ya no tendrá incidencia en la tabla de posiciones, pero si en las estadísticas oficiales. La voz de play ball será a las 9:00 am

La tabla de clasificación la encabeza Bengoa-Zacamil con récord de 12-5, seguido por Soyapango con 11-7 a un juego y medio de diferencia. A tres se ubica Agabeisi (La Libertad) con 9-8, mientras Santa Ana, dejó récord de 3-15 en el último lugar.

El Campeonato Nacional Juvenil, organizado por la Federación Salvadoreña de Béisbol, con el respaldo del Instituto Nacional de los Deportes (Indes).

Jueves 19 de febrero de 2026.

Parque Saturnino Bengoa

Equipo C H E Bengoa-Zacamil 8 5 4 Agabeisi 5 7 5

Pitcher ganador: José Martínez

Pitcher perdedor: Samuel Avilés

TABLA TEMPORADA REGULAR 2025-2026

EQUIPO JUEGOS GANADOS PERDIDOS DIFERENCIA Bengoa-Zacamil 17 12 5 – Soyapango 18 11 7 1.5 Agabeisi (La Libertad) 17 9 8 3.0 Santa Ana 18 3 15 9.5

