Autoridades confirman atacante solitario tras tiroteo en cena con Donald Trump

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EEUU–Las autoridades de Estados Unidos confirmaron que el hombre que irrumpió armado durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca actuó solo y que, tras el incidente, no existe una amenaza activa para la población.

El hecho ocurrió la noche del sábado en el hotel Washington Hilton, donde se desarrollaba el evento con la presencia del presidente Donald Trump y altos funcionarios del Gobierno.

Según informó el jefe interino de la Policía Metropolitana, el sospechoso intentó atravesar un control de seguridad del Servicio Secreto portando una escopeta, una pistola y varios cuchillos. En ese momento se produjo un intercambio de disparos dentro del recinto.

Las autoridades indicaron que el atacante fue reducido y posteriormente trasladado a un hospital para evaluación médica. De forma preliminar, descartaron la participación de otras personas en el hecho.

Durante el incidente, un agente del Servicio Secreto resultó herido por un disparo, pero el impacto fue contenido por su chaleco antibalas, lo que evitó lesiones de gravedad. El oficial fue llevado a un centro asistencial y se encuentra estable.

Tras escucharse las detonaciones, el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y otros funcionarios fueron evacuados como medida de seguridad.

El director del FBI confirmó que el detenido portaba un arma larga y que se realizan peritajes balísticos, además de entrevistas a testigos, para esclarecer lo ocurrido.

Las investigaciones continúan bajo coordinación del Servicio Secreto, la Policía Metropolitana y el FBI, con el objetivo de determinar el móvil del ataque y verificar los antecedentes del sospechoso, un hombre de 31 años.

#ÚltimaHora | Pánico se registró en el Washington Hilton tras un tiroteo durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Medios reportaron que el Servicio Secreto abatió a un sospechoso, mientras Donald Trump y Melania Trump fueron evacuados.



🎥 Video: cortesía pic.twitter.com/MMGl3wHN06 — Periódico Día a Día News (@diaadianewsSV) April 26, 2026

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