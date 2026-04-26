El correo de primera clase trae vibraciones saladas, soleadas y arenosas

El Servicio Postal de los Estados Unidos comparte uno de los mayores placeres del verano —un día en la playa— con su última serie de sellos, que se presentaron en la Feria Filatélica WESTPEX.

Los cuatro diseños celebran los pequeños placeres de una escapada a la costa. Uno captura la magia de un castillo de arena que empieza a tomar forma, otro muestra una gaviota posada en un pilote de madera, un tercero presenta una bicicleta aparcada cerca de la orilla y un cuarto muestra a un lector descansando bajo una colorida sombrilla de playa.

Para millones de estadounidenses, la playa es la escapada definitiva; no importa cómo pases el tiempo junto al mar, los recuerdos perduran mucho después de que te hayas sacudido la arena de los zapatos.

Derry Noyes, director artístico del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), diseñó los sellos con ilustraciones originales de Gregory Manchess. Los diseños de los sellos se inspiraron en los viajes veraniegos anuales de Noyes a las playas de Nueva Inglaterra.

Los sellos «Un día en la playa» se emiten en cuadernillos de 20 unidades. Al ser sellos Forever, su valor siempre será igual al precio actual del envío de correo de primera clase de 1 onza.

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