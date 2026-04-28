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Diego Monroy recibe la Orden al Mérito Policarpa Salavarrieta en grado oro

Abr 27, 2026 #Colombia
El nombre que marca la diferencia Diego Monroy alcanza la más alta distinción de Cundinamarca en reconocimiento a su legado.

Este martes 21 de abril de 2026, a las 2:00 p.m., en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca, Colombia se llevó a cabo la entrega de la más alta distinción otorgada por la Asamblea Departamental: la Orden al Mérito Policarpa Salavarrieta en grado oro.

En esta ocasión, el reconocimiento fue otorgado al artista y representante del departamento, Diego Monroy, como homenaje a su trayectoria, su trabajo constante y su compromiso con la proyección cultural de Cundinamarca a nivel nacional.

La Orden al Mérito Policarpa Salavarrieta, en su grado oro, es considerada la máxima distinción que concede la Asamblea de Cundinamarca, destacando a personalidades que, con su labor, contribuyen de manera significativa al desarrollo, la identidad y el orgullo del departamento.

Durante el acto, se resaltó el papel de Monroy como embajador cultural, llevando con orgullo sus raíces y posicionando el nombre de Cundinamarca en distintos escenarios. Este reconocimiento no solo exalta su carrera, sino también su dedicación y disciplina como artista.

“Este es un reconocimiento a mi trabajo y a la representación de mi departamento. Me siento profundamente orgulloso de ser cundinamarqués”, expresó Diego Monroy tras recibir la distinción.

Con este homenaje, la Asamblea de Cundinamarca reafirma su compromiso de exaltar el talento regional y reconocer a quienes, desde su quehacer, fortalecen la identidad cultural del territorio.

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