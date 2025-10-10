Autoridades despliegan logística y seguridad para partido de La Selecta frente a Panamá

Día a Día News

ElSalvador–Las autoridades salvadoreñas anunciaron la activación de un dispositivo especial de seguridad y logística con motivo del encuentro de la Selección Nacional de Fútbol frente a Panamá, que se realizará este viernes 10 de octubre en el estadio Cuscatlán. El partido forma parte de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 y se espera una alta afluencia de aficionados.

El operativo busca garantizar la seguridad de los asistentes y el correcto flujo vehicular en las calles aledañas al estadio, incluyendo el bulevar Los Próceres, la Ceiba de Guadalupe, el monumento Hermano Bienvenido a Casa, el Árbol de la Paz, calle Las Amapolas y la calle antigua a Huizúcar. Gestores de tránsito y agentes de la Policía Nacional Civil estarán desplegados para regular el tránsito y prevenir congestionamientos.

Nelson Reyes, viceministro de Transporte, explicó que se dispondrán de aproximadamente 150 gestores y 35 inspectores, quienes se encargarán de supervisar la movilidad de los vehículos y garantizar que no haya estacionamientos indebidos en los alrededores del estadio. “Nuestro objetivo es que los aficionados puedan llegar y salir del estadio con seguridad y sin complicaciones de tráfico”, señaló.

Para quienes lleguen en vehículo particular, se habilitarán estacionamientos en el predio del Cuscatlán, las canchas Chapupo Rodríguez y el Parque El Talapo, gracias a la coordinación con la Alcaldía de San Salvador. Reyes recomendó a quienes no asistirán al partido evitar circular por la zona para no entorpecer el tráfico.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, confirmó que elementos de seguridad y socorro estarán presentes dentro y fuera del estadio para atender cualquier eventualidad. Además, enfatizó que ninguna calle será cerrada, sino que el personal de tránsito estará regulando el paso y asistiendo a los conductores durante todo el día.

Como alternativa para quienes no puedan asistir al estadio, se habilitarán cines al aire libre en el bulevar Monseñor Romero y en Nuevo Cuscatlán, donde el público podrá seguir el partido en tiempo real y disfrutar del encuentro en un ambiente familiar.

El partido entre El Salvador y Panamá comenzará a las 7:00 p.m., y las puertas del estadio abrirán desde las 2:00 p.m. Las autoridades insistieron en que los aficionados lleguen con anticipación y respeten las indicaciones de tránsito y seguridad, con el fin de garantizar un desarrollo ordenado del evento.

Con estas medidas, el Gobierno busca brindar a los salvadoreños una experiencia segura durante uno de los partidos más importantes de las eliminatorias mundialistas, permitiendo que La Selecta juegue en un entorno controlado y con el respaldo de la logística estatal.

