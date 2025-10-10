Intensas lluvias provocan inundaciones, derrumbes y evacuaciones en Santa Ana

Día a Día News

ElSalvador–Las lluvias registradas la tarde y noche del jueves provocaron severas afectaciones en varios sectores del occidente del país, principalmente en el departamento de Santa Ana, donde se reportaron inundaciones, derrumbes y evacuaciones de familias.

Protección Civil informó que las precipitaciones ocasionaron el colapso de tragantes y daños en el pavimento en distintos puntos del municipio, mientras varias calles quedaron cubiertas de agua y lodo. En algunos sectores, los vehículos fueron arrastrados por la corriente, lo que obligó a los equipos de rescate a intervenir.

Uno de los incidentes más graves ocurrió en la 25 calle Poniente, en Santa Ana Centro, donde un taxi quedó atrapado por la acumulación de agua. El conductor logró salir a tiempo por la ventana del vehículo, auxiliado por vecinos de la zona y rescatistas que acudieron al lugar.

En la colonia 10 de Mayo, varias viviendas resultaron inundadas, lo que llevó a socorristas de Cruz Verde Salvadoreña a evacuar a al menos tres personas. Las autoridades verificaron las condiciones de las casas afectadas para determinar si existía riesgo de colapso estructural.

Otra emergencia se registró en la zona conocida como la Aldea San Antonio, donde el pavimento se levantó por la fuerza del agua y un vehículo fue arrastrado por la corriente. Equipos municipales trabajaron durante la noche para remover los escombros y habilitar nuevamente el paso.

En el bulevar Los 44, un árbol cayó sobre un automóvil estacionado, sin que se reportaran personas lesionadas. Personal del equipo táctico operativo de Protección Civil retiró el árbol con maquinaria pesada, mientras trabajadores de la alcaldía realizaron labores de limpieza en las vías afectadas.

El Ministerio de Obras Públicas también reportó la remoción de rocas y ramas en la calle antigua al Portezuelo, donde los deslizamientos obstaculizaron el tránsito. En el redondel La Ceiba, cuadrillas del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) despejaron la zona ante la acumulación de lodo y piedras.

Las emergencias no se limitaron a Santa Ana. En el cantón Zacamil, caserío Rodeo 2, del distrito de Guazapa, San Salvador Norte, Comandos de Salvamento evacuó a varias familias afectadas por la crecida de un río cercano. En Cabañas, un muro cedió en una vivienda ubicada en la calle antigua a Guacotecti, dejando únicamente daños materiales.

De manera preliminar, las autoridades también informaron sobre un vehículo arrastrado por la corriente en el cantón San José Montañita, en Alegría, Usulután, aunque no se reportaron víctimas.

Protección Civil reiteró el llamado a la población a no cruzar calles anegadas, evitar conducir por zonas con corrientes fuertes y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Los equipos de emergencia continúan realizando labores de remoción de escombros y limpieza de drenajes, mientras se evalúan los daños en infraestructura y viviendas afectadas en los municipios de Santa Ana y sus alrededores.

