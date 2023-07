“Baila Bachata” el nuevo éxito

Escucha este artículo Escucha este artículo

“Baila Bachata, es un tema romántico con el cual Caluu C nos sigue mostrando su destreza y versatilidad musical“.

Baila Bachata, una nueva fusión de voces entre Billy Boy, Caluu C. y Kronno Zomber, esta canción maneja un sentimiento romántico y como su propio nombre indica, no podrás parar de bailar. El videoclip fue rodado en Marbella, España y ya se encuentra disponible en Youtube.

El acople de estos artistas es un deleite al público global, Billy Boy es un productor y cantante español quien lleva una mística en su personaje que no se conoce en la actualidad, Kronno Zomber es un cantante español de Hip Hop / Rap quien se suma a este hit aportando una característica sin igual a la melodía de Baila Bachata, reconocido por formar parte de un nuevo estilo: Rap Plays que nace de la fusión del rap en los videojuegos.

Con el sentimiento que sólo este género puede generar, la artista Caluu C., sigue siendo furor, la versatilidad de géneros, hace notar que hacer música es su pasión y no existen barreras ni límites para expresarse, “Me atraparon bailando bachata. Así me gusta empezar el fin de semana, bailando siempre”, comenta la artista.

Esta canción de inspiración romántica fue producida por Mr. Rommel, productor español reconocido mundialmente que ha trabajado con artistas como Maluma, Becky G, Piso 21, entre otros, y THORLONDON productor español quien se ha desempeñado en grandes producciones internacionales tanto en español como en inglés.

