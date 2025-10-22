Barcelona acata cancelación del partido en Miami; Villarreal acusa a LaLiga

Día a Día News

España–El partido entre el FC Barcelona y el Villarreal CF, previsto para disputarse el próximo 20 de diciembre en Miami como parte de la jornada 17 de LaLiga EA Sports, fue cancelado por la promotora Relevent Sports debido a la incertidumbre generada en torno al evento.

LaLiga confirmó la cancelación y lamentó que el proyecto, considerado un paso importante en la internacionalización del fútbol español, no pudiera concretarse. Según el comunicado del organismo, la promotora consideró que no existía tiempo suficiente para ejecutar un evento de esa magnitud, ni condiciones claras para poner entradas a la venta.

El FC Barcelona, actual campeón de LaLiga, expresó que “respeta y acata” la decisión de cancelar el encuentro, aunque lamentó la oportunidad perdida de mostrar la competición en un mercado considerado estratégico. El club agradeció el apoyo de su afición en Estados Unidos y señaló que esperaba poder llevar un partido oficial al país en el futuro.

Por su parte, el Villarreal CF emitió un comunicado en el que mostró su “profundo malestar” con LaLiga por lo que calificó como “una mala gestión” en la organización del encuentro. Según el club castellonense, la iniciativa partió de LaLiga y fue aceptada bajo dos condiciones: que los abonados del Villarreal fueran compensados por la pérdida de un partido incluido en su pase de temporada y que ninguno de los clubes obtuviera beneficios económicos directos.

El Villarreal explicó que, pese a insistir en la necesidad de una planificación adecuada, no hubo avances significativos y que había una reunión programada para definir detalles logísticos, como el horario y el traslado del equipo. Añadió que fue notificado de la cancelación minutos antes de su partido ante el Manchester City, y que LaLiga hizo pública la decisión de manera unilateral.

El club calificó el proceder de LaLiga como una “falta de respeto y sensibilidad”, lamentando que el proyecto no haya prosperado pese a su potencial para fortalecer la proyección internacional del campeonato español.

El intento de celebrar un partido oficial de LaLiga en Estados Unidos no es nuevo. En 2018 y 2019, los intentos de llevar duelos como el Girona–Barcelona o Villarreal–Atlético de Madrid al mismo estadio en Miami también fueron bloqueados por decisiones judiciales y la negativa de la Federación Española de Fútbol y la FIFA.

Aunque las normas actuales de la FIFA ya permiten disputar encuentros fuera del país de origen, la cancelación del Villarreal–Barcelona representa un nuevo revés para los planes del presidente de LaLiga, Javier Tebas, de expandir la competición hacia el mercado norteamericano.

