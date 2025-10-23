Messi firma nuevo contrato con Inter Miami hasta 2028

Día a Día News

EEUU–El club estadounidense Inter Miami C.F. hizo oficial la renovación de su capitán y estrella, Lionel Messi, con un nuevo contrato que se extenderá hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer (MLS).

Este anuncio disipa los rumores sobre su posible salida y asegura la continuidad de la exitosa carrera del astro argentino en el fútbol norteamericano, con la mira puesta en el próximo Mundial donde Argentina defenderá su título.

El comunicado oficial del club resalta la importancia de la extensión contractual con el ocho veces ganador del Balón de Oro y actual campeón del mundo. Messi, de 38 años, cuyo contrato inicial finalizaba al cierre de la temporada 2025, expresó su profunda satisfacción y compromiso con el proyecto de la franquicia de Florida.

«Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar», declaró el futbolista.

El Sueño del Miami Freedom Park

La extensión del acuerdo llega acompañada de la gran expectación por el nuevo hogar del equipo, el Miami Freedom Park. Messi también se refirió a este hito, destacando la importancia del nuevo recinto para el club y sus aficionados.

«Vivimos con mucha ansiedad el momento en que podamos jugar en el Miami Freedom Park. Tenemos muchas ganas de que esté terminado, poder vivirlo desde adentro, en nuestra nueva casa y que la gente también la pueda disfrutar. Va a ser algo muy lindo jugar de local en una cancha tan espectacular», afirmó.

El anuncio de la renovación fue escenificado con un video que muestra a Messi firmando el contrato en el lugar donde se construye el nuevo estadio, reforzando la conexión del jugador con el futuro del club.

Desde su llegada a Miami en 2023, la influencia de Messi ha sido inmediata y determinante, guiando al Inter Miami a la conquista de sus dos primeros trofeos históricos: la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield de la MLS 2024.

Su desempeño en el campo le valió importantes reconocimientos, incluyendo el premio al Mejor Jugador y Máximo Goleador de la Leagues Cup 2023, además del Premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de la MLS en 2024.

En la temporada 2025 de la MLS, el ’10’ consolidó su impacto ganando el Botín de Oro de la liga con 29 goles, convirtiéndose en el primer jugador de Inter Miami en obtener este galardón. Además, su contribución ha sido crucial para una histórica clasificación a los octavos de final en el renovado Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025.

La directiva del Inter Miami expresó su entusiasmo por asegurar la permanencia de la leyenda argentina. Jorge Mas, propietario gerente del club, destacó que la firma hasta 2028 es un tributo a la ciudad de Miami y a la ambición del proyecto.

«Les prometimos a nuestros aficionados que soñaríamos en grande para construir un club icónico. […] La firma del contrato de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad.

Tenemos muchas ganas de escribir nuevos capítulos en nuestro estadio, Miami Freedom Park. Juntos seguiremos construyendo y soñando», manifestó Mas.

Por su parte, el copropietario David Beckham reiteró la visión de la franquicia de atraer a los mejores talentos del mundo. «Nuestra visión era traer a los mejores jugadores a Inter Miami y a esta ciudad, y eso es exactamente lo que hemos logrado. Trajimos al mejor jugador de la historia a nuestra ciudad.

Eso demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también el compromiso de Leo con la ciudad, con el club y con el fútbol», señaló Beckham, resaltando la dedicación y el deseo de ganar de Messi.

La extensión del contrato no solo prolonga la presencia del campeón del mundo en la MLS, sino que también garantiza que la figura más grande del fútbol pueda prepararse de la mejor manera para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Compartir esta nota