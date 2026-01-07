Barcelona busca otra final de Supercopa ante un Athletic que quiere romper la racha

Día a Día News

El FC Barcelona y el Athletic Club se enfrentan este miércoles en el estadio King Abdullah de Yeda, Arabia Saudí, en la primera semifinal de la Supercopa de España 2026.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega con una racha sobresaliente y con el objetivo de alcanzar su cuarta final consecutiva del torneo, mientras que el equipo de Ernesto Valverde busca sorprender y colarse nuevamente en la lucha por el título.

El duelo, abre la competencia por el primer trofeo nacional de la temporada, el Barcelona parte como claro favorito tras un mes de resultados impecables, con ocho victorias consecutivas entre Liga, Copa del Rey y Champions League, que le han permitido cerrar como campeón de invierno.

Entre esos triunfos destaca el 4-0 que los azulgranas lograron frente al propio Athletic en la Liga, en un encuentro donde mostraron una superioridad clara en el regreso al Camp Nou. Esa goleada fue el cuarto triunfo consecutivo del Barça sobre los bilbaínos, que no consiguen vencerlos desde enero de 2024, cuando los eliminaron de la Copa del Rey por 4-2.

Desde entonces, el conjunto catalán ha impuesto su dominio en los cruces directos, incluido el de la Supercopa del año pasado, cuando los goles de Gavi y Lamine Yamal sellaron el pase a la final que acabaron ganando dentro de un histórico triplete nacional. Ahora, el Athletic busca revancha y su tercera final desde que el formato de “final a cuatro” se implementó en la Supercopa.

Pese a su historial competitivo en eliminatorias, el equipo vasco no atraviesa su mejor momento: solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, ante el Ourense en Copa. La falta de eficacia ofensiva ha sido uno de sus principales problemas, con apenas cuatro goles en los últimos siete compromisos.

Uno de los duelos más esperados será el de las porterías. Unai Simón, portero titular de la selección española, se medirá a Joan García, que atraviesa un momento excepcional con tres partidos consecutivos sin recibir gol y un rendimiento que lo ha consolidado entre los mejores guardametas del momento. Luis de la Fuente, seleccionador nacional, asistirá al encuentro desde la grada para observar a ambos.

En cuanto a las alineaciones, el Barça mantiene algunas incógnitas. Lamine Yamal no se entrenó en la última sesión, aunque su ausencia parece preventiva. Ronald Araújo regresará al grupo tras su pausa personal y podría volver al eje defensivo, mientras que Eric García podría ocupar una posición en el mediocampo junto a Pedri y De Jong, salvo que Flick apueste nuevamente por Fermín López, destacado en el derbi ante el Espanyol.

Por parte del Athletic, Valverde estudia su ataque. La elección entre un delantero fijo como Gorka Guruzeta o la opción del falso nueve con Berenguer o Unai Gómez marcará su planteamiento ofensivo. También se mantiene la duda sobre el estado físico de Iñaki Williams, quien regresó a la actividad a finales de diciembre tras varios meses de baja.

Con ambos equipos buscando el primer billete a la final del domingo, el choque entre el campeón vigente y un Athletic decidido a romper la hegemonía culé promete ser una de las semifinales más intensas del certamen.

Compartir esta nota