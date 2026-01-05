Manchester United despide a Rúben Amorim tras un nuevo tropiezo en la Premier League

Día a Día News

El Manchester United anunció la destitución del entrenador portugués Rúben Amorim, luego de un inicio de temporada por debajo de las expectativas que mantiene al equipo a 17 puntos del liderato en la Premier League.

En un comunicado, el club informó que “Rúben Amorim ha dejado su puesto como entrenador del Manchester United. Con el equipo actualmente en la sexta posición, la directiva ha considerado que es el momento adecuado para un cambio que permita alcanzar el mejor resultado posible esta temporada”. La institución agradeció al técnico por su trabajo y le deseó éxito en su carrera.

El escocés Darren Fletcher asumirá de forma interina y dirigirá el próximo encuentro ante el Burnley, previsto para este miércoles.

Amorim llegó al banquillo de los “Diablos Rojos” a finales de 2024, tras su destacada labor en el Sporting de Portugal, como reemplazo del neerlandés Erik ten Hag. Sin embargo, su gestión no logró revertir la crisis del histórico club inglés.

Aunque el equipo alcanzó la final de la Liga Europa el año pasado —derrota ante el Tottenham en Bilbao—, quedó fuera de la Champions League y de cualquier competición europea en la actual campaña.

La eliminación por penaltis ante el modesto Grimsby Town, de cuarta división, en la Carabao Cup, y los recientes empates frente a Leeds United y Wolverhampton, profundizaron la sensación de estancamiento.

La salida de Amorim se produce tras una serie de resultados irregulares que mantienen al Manchester United lejos de los puestos de privilegio, en una Premier League dominada por el Arsenal y con el Liverpool y el Manchester City también en la lucha.

Compartir esta nota