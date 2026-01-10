El futuro del fútbol está aquí

LAS VEGAS, NEVADA - JANUARY 06: Lenovo Tech World at the Sphere on January 06, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo courtesy of Lenovo)

Lenovo y FIFA anunciaron juntos una serie de soluciones tecnológicas durante Tech World @ CES

2026 que ofrecerán una Copa™ Mundial de la FIFA, impulsada por la IA de Lenovo, como ninguna

que se haya visto antes.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se unió al presidente y CEO de Lenovo, Yuanqing Yang, en

el escenario del Sphere durante un show espectacular. En el evento se presentaron las soluciones de

IA personalizadas que impulsarán las operaciones del torneo y proporcionarán experiencias más

inmersivas y personalizadas para los aficionados, ya sea que lo vean en el estadio, en casa o desde

cualquier lugar.

Lenovo es el Socio Tecnológico Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se jugará en

Norteamérica a finales de este año, con la tarea de ofrecer las soluciones tecnológicas que

impulsarán el mayor evento en la historia de la humanidad.

Además del histórico anuncio de Football AI Pro, los dispositivos, servicios y soluciones de Lenovo

proporcionarán la columna vertebral tecnológica del torneo, abarcando desde la inteligencia de

operaciones y la experiencia del aficionado, hasta un mayor acceso a este deporte.

Una de las diferencias más notables en la Copa Mundial de la FIFA 2026 será la inclusión de

Avatares Digitales en la tecnología de arbitraje y las retransmisiones de los partidos.

Esto implicará la creación de avatares 3D de los jugadores que participarán en el torneo utilizando

recursos 3D y tecnología avanzada de IA Generativa, lo que mejorará la eficiencia del proceso de

toma de decisiones por parte de los árbitros de la FIFA.

Estos avatares aparecerán en animaciones 3D, especialmente durante las repeticiones de fuera de

juego, para ofrecer un mayor contexto visual a los aficionados tanto en casa como en el estadio, así

como para replicar las dimensiones físicas individuales de los jugadores que compiten en el torneo.

El Director de Tecnologías de la Información de Lenovo y Director de Tecnología y Prestación de

Servicios del Grupo de Soluciones y Servicios, Art Hu, declaró:

«Estamos trabajando con la FIFA para crear la próxima generación de avatares 3D impulsados por

IA, para que los mejores jugadores del mundo estén representados de la forma más realista y precisa

posible. No hay dos futbolistas iguales, con la misma complexión o dimensiones. Por lo tanto, se

tendrán en cuenta las dimensiones exactas de cada jugador».

La integración de los Avatares Digitales en la Tecnología Avanzada de Fuera de Juego

Semiautomatizado se probó con éxito en la Copa™ Intercontinental de la FIFA en Qatar el pasado

diciembre.

El Secretario General de la FIFA, Mattias Grafström, mencionó:

«Los avatares 3D habilitados por IA marcan un gran avance en la forma en que la tecnología de

arbitraje apoya la precisión y la transparencia. Al combinar datos precisos de los jugadores con una

visualización avanzada, esta innovación refuerza la confianza en las decisiones clave y acerca a los

aficionados al proceso más que nunca».

Lenovo también está proporcionando infraestructuras y hardware resilientes para dar soporte a la

FIFA y a su proveedor de tecnología VAR Hawk-Eye Innovations durante el torneo, tras una exitosa

implementación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025™.

Inteligencia de Operaciones

Con más equipos, más partidos disputados y, por primera vez, en tres países, la Copa Mundial de la

FIFA 2026 representa un desafío logístico y operativo sin precedentes para la FIFA y sus socios.

Además de la entrega de dispositivos para torneos, soporte de experiencia y servicios de almacén,

las soluciones de IA de Lenovo se integrarán en las operaciones del torneo.

Un Centro de Comando Inteligente dará soporte a todas las áreas funcionales de la FIFA y

proporcionará resúmenes diarios con información de valor generados por IA. Este centro monitoreará

en tiempo real todas las operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ayudará a los

responsables a observar y, si es necesario, responder a las tendencias en todo el ámbito del torneo.

Las tecnologías de Lenovo, incluidos los «gemelos digitales» de las sedes, también darán soporte a

la FIFA para monitorear situaciones en las sedes y sus alrededores, lo que ayudará a las

operaciones de la FIFA y permitirá la toma de decisiones en tiempo real para optimizar la experiencia

del evento.

Además, todo lo relacionado con el torneo se conecta globalmente con la Smart Wayfinding de

Lenovo: ciudades, zonas de aficionados, monumentos, sedes y todos los puntos clave de interés

serán explorables dentro de un espacio interactivo. La inteligencia en tiempo real de los recintos y la

navegación guiada por IA proporcionan una experiencia sin fricciones para todos, permitiendo un

movimiento sin esfuerzo a lo largo de todo el espacio del torneo. Es una capa transformadora de

movilidad global, precisión y fluidez.

