Bayer Leverkusen despide a Erik ten Hag tras dos meses y dos jornadas en Bundesliga

Día a Día News

El Bayer Leverkusen anunció este lunes la destitución del técnico neerlandés Erik ten Hag, apenas dos meses después de su llegada al club y tras disputar solo dos jornadas de la Bundesliga, en las que sumó un punto de seis posibles. La decisión fue tomada por el Comité de Accionistas, siguiendo la recomendación de la dirección deportiva, y el cuerpo técnico auxiliar asumirá de manera temporal las labores de entrenamiento.

Ten Hag, de 55 años, había sido contratado para reemplazar al español Xabi Alonso, con quien el club conquistó la Liga y la Copa en la temporada 2023-24. Su breve paso por el banquillo estuvo marcado por un debut negativo, con derrota por 1-2 frente al Hoffenheim en casa, seguido de un empate 3-3 ante el Werder Bremen, donde el equipo dejó escapar una ventaja de 3-1 a pesar de la expulsión de un rival.

El neerlandés se enfrentaba al reto de renovar un plantel campeón, tras las salidas de figuras clave como Florian Wirtz, Jonathan Tah, Granit Xhaka y Jeremie Frimpong. No obstante, la directiva consideró que, tras estas primeras jornadas y en el contexto del parón internacional, era el momento de tomar medidas antes del encuentro contra el Eintracht, programado para el 12 de septiembre.

Simon Rolfes, director deportivo del Bayer Leverkusen, reconoció que la decisión «no ha sido fácil» y explicó que las últimas semanas evidenciaron que «construir un equipo nuevo y exitoso con este cuerpo técnico no será un éxito». Agregó que el club sigue confiando en la calidad de su plantilla y que ahora buscarán dar los pasos necesarios para mantener su desarrollo.

Por su parte, Fernando Carro, presidente del Consejo de Administración, calificó la separación de Ten Hag «dolorosa, pero necesaria» para alcanzar los objetivos de la temporada. Carro señaló que la prioridad es crear las mejores condiciones posibles a todos los niveles y aprovechar plenamente los recursos del equipo en los próximos encuentros.

Compartir esta nota