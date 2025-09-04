Eliminatorias en Sudamérica en su recta final y Messi se despide en casa

Día a Día News

Este jueves, la recta final de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 será escenario de emociones encontradas. Mientras la región define sus últimos clasificados directos y al representante para el repechaje, Lionel Messi jugará su último partido oficial en Argentina, cerrando un ciclo que lo convirtió en leyenda.

El Monumental de Buenos Aires, con capacidad para 85,000 personas, se prepara para recibir al astro de 38 años en una jornada que promete homenajes y celebraciones. Argentina, ya asegurada en el primer lugar de la tabla, buscará acompañar a su capitán en un encuentro que podría ser su último en suelo argentino antes de su retiro definitivo.

En la lucha por los últimos boletos, Venezuela enfrenta un desafío difícil. Con 18 puntos, la Vinotinto necesita ganar en Buenos Aires y esperar resultados favorables para acceder al repechaje. Bolivia, con 17 unidades, amenaza con arrebatarle la plaza, manteniendo la tensión hasta la penúltima fecha.

Colombia, Uruguay y Paraguay también definirán su futuro esta jornada. Los colombianos recibirán a Bolivia en Barranquilla; los uruguayos jugarán frente a Perú en Montevideo; y los paraguayos se medirán con Ecuador en Asunción. Para estos equipos, una victoria casi garantiza el pase directo al Mundial, aunque la presión será alta y cada detalle contará.

Brasil y Chile completarán la fecha con un encuentro en Río de Janeiro. La Seleção, ya clasificada, aprovechará para probar jugadores nuevos de cara al torneo, mientras que Chile, eliminado, enfoca su mirada en la reconstrucción de su selección tras la salida de figuras históricas.

Más allá de los resultados, la atención estará centrada en Messi. Su despedida marca el fin de una era dorada para Argentina y deja paso a nuevas generaciones que buscarán mantener el nivel competitivo del país en los próximos torneos internacionales.

