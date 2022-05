Biden advierte que EEUU intervendrá militarmente si China intenta invadir Taiwán

Escucha este artículo Escucha este artículo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este lunes que el país respondería militarmente si China ataca Taiwán.



Así mismo, el mandatario estadounidense hizo énfasis en que Pekín «no tiene jurisdicción» para «tomar Taiwán por la fuerza».



«Estamos de acuerdo en la política de ‘Una sola China’. Lo hemos firmado y todos los acuerdos derivados posteriores, pero la idea de que (Taiwán) puede ser tomado por la fuerza, no es apropiada», dijo Biden. «Es el compromiso que adoptamos», agregó .



Así, Biden comparó una potencial invasión de Taiwán por parte de China con la invasión rusa de Ucrania, alertando de que «dislocaría toda la región». En este sentido, ha dicho que Pekín «está ya flirteando con el peligro con sobrevuelos tan cercanos y todas las maniobras que está llevando a cabo».



«Rusia tiene que pagar un precio a largo plazo por sus acciones. El motivo por el que digo esto no es sólo por Ucrania. Si tras todo lo que (el presidente ruso, Vladimir Putin) ha hecho hay un acercamiento entre los ucranianos y Rusia y las sanciones no continúan, ¿qué señal se envía a China sobre el coste de intentar tomar Taiwán por la fuerza?», se ha preguntado.



Tras las palabras de Biden, un alto cargo de la Casa Blanca destacó que la postura de Washington «no ha cambiado».



«El presidente ha reiterado nuestra política de ‘Una sola China’ y nuestro compromiso con la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán», indicó, según medios locales.



En respuesta, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo que Taiwán es parte inalienable del país y ha resaltado que Pekín adoptará «medidas firmes» para «salvaguardar su soberanía e intereses de seguridad», tal y como ha recogido el medio China Times.



“China pide a Estados Unidos que se ciña al principio de ‘Una sola China’ y a los tres comunicados conjuntos sino-estadounidenses, que cumpla su compromiso de no apoyar la independencia de Taiwán, que tenga cuidado con sus palabras y actos sobre el asunto de Taiwán y que no envíe señales erróneas a las fuerzas separatistas que buscan la independencia de Taiwán», afirmó.

