Bomberos ha inspeccionado más de 40 salas de venta de productos pirotécnicos

Autoridades de Protección Civil y Cuerpos de Bomberos informaron que se han inspeccionado al menos 44 salas de ventas de productos pirotécnicos en el marco de las fiestas navideñas.



El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, detalló que cuentan con 100 inspectores para dicha actividad en las fiestas decembrinas .



“Nosotros tenemos 100 inspectores diseminados a nivel nacional para responder a los temas de inspecciones, así mismo en las inspecciones que hemos realizado tenemos 44 salas de venta, 14 kioscos, 7 bodegas, 21 inspecciones en vehículos y 23 cursos generados para capacitar a las personas en el uso de la pirotecnia”, indicó Solano.



Además, destacó que para el caso de las ventas de productos pirotécnicos es importante que cuenten con el permiso y licencia por parte del Ministerio de Defensa Nacional.



«Vamos a ser rigurosos con la aplicación de la Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades Relativas a la Pirotecnia, ya que esta actividad se incrementa por las festividades de navidad y fin de año», dijo Solano.



Parte de los requisitos que deben cumplir los puestos de venta de pólvora son: rótulos de no fumar, agua, estricta limpieza, no poseer cocina y que no estén menores de edad en dichos puestos.



También, tienen que contar con la cantidad de extintores necesaria, con rutas de evacuación, detectores de humo, así como el adecuado almacenamiento y protección de productos pirotécnicos y cumplimiento de las normas de seguridad.





«La recomendación a las personas que fabrican, venden o compran productos prohibidos es: absténgase a realizarlo, no solo están incumpliendo la ley, si no también están poniendo en peligro su vida y la de las personas que le rodean», advirtió Solano.



Solano manifestó que se ha dotado de recursos valiosos al Cuerpo de Bomberos para que pueda desempeñar su trabajo de una forma rápida y efectiva.



Cualquier emergencia pueden llamar 24/7 call center 913.

