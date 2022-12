Asamblea Legislativa aprueba exoneración del pago de renta en aguinaldos de hasta $1,500

Escucha este artículo Escucha este artículo

Con 80 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó las Disposiciones Transitorias para eliminar el cobro del Impuesto Sobre la Renta al aguinaldo y la compensación adicional en efectivo para empleados públicos y privados, que no exceda los $1,500.



Esta es una iniciativa impulsada por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien dijo que esto implicaría dejar de percibir $5 millones y se estarían beneficiando más de 561,000 salvadoreños que tienen aguinaldo iguales o inferiores a $1,500.



“561 mil empleados del sector público y privado serán beneficiados con esta reforma. Estas disposiciones se traducen en que las personas podrán incrementar su patrimonio y economía”, dijo la diputada, Marcela Pineda.



«…Se declaran como rentas no gravables por dicho tributo, los ingresos que reciban los trabajadores en concepto de aguinaldo, a que se refiere el Código de Trabajo y la Ley de Compensación Adicional en Efectivo, hasta un monto igual y no mayor de $1,500; por consiguiente, no estará sujeto a la retención del referido impuesto», se lee en el artículo 1 del documento.



El Código de Trabajo establece que el aguinaldo será pagado por los patronos entre el 12 y el 20 de diciembre.



