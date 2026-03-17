Bomberos reportan alza del 88 % en incendios por condiciones climáticas y quema de basura

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ElSalvador–El Cuerpo de Bomberos de El Salvador informó que los incendios registrados entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026 aumentaron un 88.12 % en comparación con el mismo período del año anterior, de acuerdo con datos oficiales presentados por su director, Baltazar Solano.

En total, durante ese lapso se contabilizan 2,361 emergencias por incendios a nivel nacional. La mayoría corresponde a siniestros en maleza seca, con 1,658 casos, concentrando el mayor volumen de atenciones.

El incremento más significativo se observa en los incendios forestales, que pasaron de 20 en 2025 a 122 en 2026, lo que representa un aumento del 510 %, según las cifras oficiales.

También se reporta crecimiento en otros tipos de incendios. Los estructurales suman 272 casos, con un alza del 97.90 %, mientras que los registrados en basureros alcanzan 161, equivalente a un incremento del 59.40 %. En cuanto a incendios en vehículos, se contabilizan 108 casos, reflejando un aumento del 22.72 %.

De acuerdo con Solano, durante esta época del año es habitual que se registren más incendios debido a factores como los vientos, las altas temperaturas y la disminución de lluvias. A esto se suma la quema de basura, que puede facilitar la propagación del fuego cuando las chispas son desplazadas por el viento.

El funcionario indicó que las recientes precipitaciones han contribuido a reducir temporalmente la incidencia de estos eventos, aunque el acumulado sigue reflejando un incremento considerable.

En febrero pasado, un incendio en el Centro Histórico de San Salvador dejó cinco personas fallecidas y provocó daños en varios inmuebles, según reportes oficiales.

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