VAMOS descarta participar en presidenciales 2027

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ElSalvador–El partido político VAMOS anunció que no participará en las elecciones presidenciales de 2027, tras una decisión adoptada por su asamblea nacional, máxima autoridad del instituto político.

La secretaria general, Cesia Rivas, explicó que la resolución se tomó luego de una valoración realizada por las bases y la dirigencia a nivel nacional, quienes concluyeron que no deben acompañar un proceso que consideran inconstitucional.

Según indicó, el partido sí competirá en las elecciones legislativas y municipales, con candidaturas a diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales en los 14 departamentos del país.

Rivas señaló que esta será la primera vez que VAMOS buscará participar a nivel nacional en este tipo de elecciones, luego de procesos anteriores en los que su presencia fue limitada a menos territorios.

Además, informó que el partido convocará a elecciones internas para definir a sus candidatos, conforme a los plazos establecidos en el calendario electoral.

En cuanto a sus proyecciones, la dirigencia planteó como meta obtener entre dos y tres escaños en la Asamblea Legislativa, con mayores expectativas en departamentos como San Salvador, Santa Ana, La Libertad y San Miguel.

La secretaria general también indicó que el partido ha recibido acercamientos de personas que han militado en otras fuerzas políticas, aunque aclaró que evaluarán cada caso, especialmente cuando se trate de perfiles que hayan ocupado cargos públicos.

Las elecciones generales de 2027 se desarrollarán bajo un periodo presidencial de seis años, tras reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Legislativa.

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