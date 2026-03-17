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Condenan a Roberto d’Aubuisson por enriquecimiento ilícito y deberá devolver más de $990 mil

Mar 17, 2026 #Condena, #Corrupción, #dAubuisson, #Dinero, #ElSalvador, #enriquecimiento, #Funcionarios, #Justicia, #política, #Tribunal

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ElSalvador--La Cámara Ambiental de Segunda Instancia resolvió que el exdiputado y exalcalde de Santa Tecla, José Roberto d’Aubuisson Munguía, incurrió en enriquecimiento ilícito junto a su grupo familiar, al no justificar el origen de diversos fondos durante su gestión pública.

De acuerdo con la resolución judicial, las irregularidades se registraron durante su período como diputado por el departamento de La Libertad entre 2012 y 2015, así como en su administración municipal en Santa Tecla, cargo que ocupó entre 2015 y 2021.

Tras el análisis de pruebas documentales y pericias financieras, el tribunal determinó que el incremento patrimonial no justificado asciende a $990,396.99, monto que deberá ser reintegrado al Estado por el exfuncionario y su núcleo familiar.

El fallo establece que d’Aubuisson deberá devolver $450,729.39, mientras que su cónyuge, Jacqueline López de d’Aubuisson, reintegrará $511,247.73. Además, Johana d’Aubuisson López deberá restituir $12,939.87 y José Roberto d’Aubuisson López, $15,480.

La Cámara indicó que la decisión se fundamenta en el análisis de evidencia técnica y financiera presentada durante el proceso, la cual permitió establecer la responsabilidad civil por el incremento patrimonial sin justificación legal.

Como parte de la sentencia, también se ordenó la inhabilitación del exfuncionario para ejercer cargos públicos por un período de 10 años.

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