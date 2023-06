Bukele declara la guerra contra la corrupción con el allanamiento a las propiedades del expresidente Alfredo Cristiani 

Escucha este artículo Escucha este artículo

“El tercer y último anuncio, el más importante de los tres, es que hoy declaramos la guerra contra la corrupción”, así los anunció el presidente Nayib Bukele, en su discurso del cuarto año de mandato.

Bukele detalló que perseguirán a los “delincuentes de cuello blanco”, así como se se llevó a cabo con las pandillas.

“Así como desplegamos a las fuerzas de seguridad del Estado y acorralamos a los pandilleros, hasta llevarlos a la cárcel, así también actuaremos con los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan. Porque nadie tiene derecho a ser corrupto. Que nadie piense que tiene blindaje”, dijo Bukele.

Además, enfatizó que los delitos de corrupción no prescriben, por lo que se investigarán delitos de hace unos o 30 años.

“No importa si robó hace 1, 5 o 30 años, porque les recuerdo que los delitos de corrupción ya no prescriben. Vamos a ir tras cada corrupto en este país. No nos va a temblar la mano para obligarlos a pagar el daño que han causado al pueblo salvadoreño, así como no nos ha temblado para erradicar las pandillas. No vamos a titubear para erradicar la corrupción”, añadió.

Por ello, dijo que esta noche la Fiscalía General de la República inicia el proceso de Extinción de Dominio a propiedades de lujo y empresas del expresidente Alfredo Cristiani.

“En este momento, el Fiscal General no nos está acompañando porque se encuentra allanando las propiedades de Alfredo Cristiani, su mansión en Santa Elena, en su casa de Coatepeque y la droguería Santa Lucía”, dijo.

Bukele mencionó que así como se creó una cárcel para los pandilleros, también se creará una para los “corruptos”.

“Vamos a perseguir la corrupción en todos los niveles, empezando por uno de los políticos que más daño le hizo al país, que se creía uno de los dueños de la finca, y que por eso despreciaba a nuestro pueblo. El Salvador no volverá a ser la finca de nadie y los que creyeron que lo era, hoy lo van a pagar caro”, aseveró Bukele.

