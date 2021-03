Bukele denuncia irregularidades del proceso electoral de este 28 de febrero

El presidente de la República Nayib Bukele en conferencia de prensa de este domingo por la tarde con respecto al proceso electoral dijo que: “Este día ha iniciado con varias irregularidades, siempre han existido y han sido pequeñas. Hoy, a la 1:30 a.m. a los vigilantes de Nuevas Ideas no les habían dado las credenciales”.

Asimismo, explicó que aun con la aprobación que dio el Tribunal Supremo Electoral donde permitía el ingreso los que no tenían credencial de Nuevas Ideas, cuando ya la mayoría de partidos políticos tenían sus credenciales desde la medianoche de este 28 de febrero, a muchos les costó ingresar.

“En un tercio del total de centros de votación no hay representación del partido Nuevas Ideas; hay vigilantes, pero no miembros de la JRV. Hay muchísimas denuncias; incontables, donde no están dejando entrar a gente identificada con los colores de algún partido afín al Gobierno, pero sí dan paso preferencial a los de otros partidos”, destacó el presidente Bukele.

También agregó que hubo muchas papeletas que no llevaban el número correlativo no llevaban el sello de la JRV o no estaban dejando votar. Sin embargo, manifestó que la participación de estas elecciones ha sido mayor a los años anteriores.

“La votación está siendo bastante grande, y tomando en cuenta los bloqueos, es mucho más grande; lo importante es que la gente vote, la participación es más alta tomando como referencia otros eventos electorales”, añadió el presidente.