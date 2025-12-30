Bukele dice en entrevista con TheGrefg que le gustaría gobernar El Salvador diez años más

Día a Día News

ElSalvador—En una entrevista concedida al youtuber español David Cánovas Martínez, conocido como “TheGrefg”, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, expresó su deseo de mantenerse en el poder por diez años más, aunque aclaró que eso dependerá de varios factores.

“No me gustaría irme ahora, pero vamos a ver qué dice Dios, mi familia y el país… si fuera por mí, seguiría diez años más”, afirmó Bukele durante la charla realizada en Casa Presidencial, en San Salvador. Sin embargo, insistió en que es solo una preferencia personal y que su actual mandato finaliza en 2027.

El mandatario reveló que inicialmente tenía un acuerdo con su esposa para gobernar hasta 2029, pero tras una reforma constitucional impulsada por el partido oficialista Nuevas Ideas, que permite un tercer mandato consecutivo, la duración del mandato podría extenderse hasta 2033 si se reelige en 2027.

Bukele asumió su segundo mandato en junio de 2024, pese a que la Constitución lo prohibía, y con la reforma aprobada en julio, las elecciones se adelantaron para 2027, estableciendo a partir de entonces un periodo presidencial de seis años.

Durante la entrevista, el presidente también resaltó los avances en seguridad pública, un tema que ha sido eje central de su gobierno. “El Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo a ser el más seguro del hemisferio occidental. No hay una calle ni una comunidad donde alguien te diga que es inseguro”, destacó.

Bukele recordó que en el pasado, la extorsión era el delito más común, superando incluso a los homicidios, y calificó a El Salvador como la “capital mundial de los homicidios” en los titulares internacionales. Ahora, dijo, la situación ha cambiado radicalmente gracias a las políticas implementadas por su administración.

Además, explicó que el desarrollo no se ha limitado a la seguridad. Mencionó avances en salud con la implementación de un sistema público basado en inteligencia artificial que, según él, será uno de los mejores del mundo. También destacó el programa “Dos Escuelas por Día” en educación y el crecimiento económico evidenciado en la expansión urbana y la inversión extranjera.

El visitante español valoró positivamente la transformación del país y el liderazgo de Bukele. “He conversado con un líder, el presidente de El Salvador. Es algo que no voy a olvidar en toda mi vida”, manifestó “TheGrefg”.

