Diez vendedores afectados por gas pimienta en disturbios en el Centro Histórico de San Salvador

Día a Día News

ElSalvador–Una confrontación entre vendedores ambulantes y agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) dejó al menos 10 personas con lesiones leves en el rostro y los ojos tras ser alcanzados por gas pimienta, la tarde del lunes en las inmediaciones del parque Zurita, en el Centro Histórico de San Salvador.

Las imágenes difundidas por Comandos de Salvamento muestran también irritaciones en pecho y brazos de algunos afectados, quienes recibieron atención médica en el lugar.

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, confirmó que durante los disturbios los vendedores lanzaron objetos contra los agentes y que el CAM respondió para controlar la situación. En un video publicado en sus redes sociales, Durán señaló que la municipalidad seguirá reforzando el orden en los espacios públicos.

“No vamos a detenernos en la defensa del orden ni en la protección del espacio público para el disfrute de todas las familias”, advirtió el funcionario, quien lamentó la violencia generada y calificó estas acciones como “cosas del pasado”.

El domingo anterior, Durán anunció una investigación sobre presuntas estructuras organizadas que buscan reinstaurar el “desorden y caos” en el Centro Histórico. Además, reiteró que no permitirán que grupos obstaculicen el orden, incrementando la fuerza de control en esta y otras zonas de San Salvador.

Recientemente, el alcalde también informó que la mercadería decomisada a vendedores no será devuelta y que los productos perecederos serán donados, como parte de la estrategia para ordenar el comercio informal en la capital.

Estamos mandatados por el pueblo salvadoreño. ¡Defenderemos el orden! pic.twitter.com/fuuZvFzfCi — Mario Durán (@marioduran) December 30, 2025

