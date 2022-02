Bukele envía 52 reformas económicas a la Asamblea Legislativa

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció el domingo a través de su cuenta de Twitter, que enviará una 52 de reformas legales a la Asamblea Legislativa, enfocadas a eliminar o reducir la burocracia, crear incentivos fiscales, entre otros aspectos.

Sin embargo, el mandatario no brindó detalles de las reformas, o si estas están relacionadas con el Bitcoin, trasn un mensaje escrito totalmente en inglés en su rede social.

«Estoy enviando 52 reformas legales al Congreso, para eliminar burocracia, reducir la burocracia, crear incentivos fiscales, ciudadanía a cambio de inversiones, nuevas leyes de valores, contratos de estabilidad, etc.», dijo Bukele.

El mensaje concluyó con la frase «El plan es simple: mientras el mundo cae en la tiranía, crearemos un refugio para la libertad».

Además, Bukele propone la ciudadanía a extranjeros que inviertan en El Salvador.

I’m sending 52 legal reforms to congress, to remove red tape, reduce bureaucracy, create tax incentives, citizenship in exchange for investments, new securities laws, stability contracts, etc.



The plan is simple: as the world falls into tyranny, we’ll create a haven for freedom.