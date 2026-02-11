LOTRA: Dedica el juego de este miércoles al Mes del Amor y la Amistad

La celebración del Mes del Amor y la Amistad se vivió con entusiasmo en el Sorteo LOTRA N.o 438. Desde la Lotería invitamos a los salvadoreños a hacer de cada miércoles un momento de diversión, donde un billete puede convertirse en el primer paso para cumplir ese “Algún día”.

LOTRA es un producto que se juega con billetes impresos numerados del 00000 al 39999, con una emisión de 40,000 billetes por sorteo. Cada número participa en una amplia estructura de premios que ofrece más 12,000 oportunidades de ganar.

El billete está dividido en veinte partes iguales llamados vigésimos y los salvadoreños pueden adquirir el billete completo, uno o más vigésimos. El valor del premio se paga de forma proporcional a la cantidad de vigésimos comprados. Si el ganador posee el billete completo recibe el premio total; si compró un vigésimo, obtiene la vigésima parte del premio.

Ganar con LOTRA es posible de muchas formas: con los 677 premios de urna, que incluyen los tres grandes premios principales de $175,000, $20,000 y $10,000, así como los premios por terminación de cuatro, tres, dos o una cifra que coincidan con los números ganadores de los premios principales, también por aproximación anterior y posterior a los números ganadores de los tres grandes premios y por aproximaciones derivadas de las primeras tres y cuatro cifras de esos tres grandes premios. Todos estos premios se traducen en una bolsa de más de $672,000.00 a entregar en cada sorteo.

Si uno de estos tres grandes premios no es vendido, su premio se acumula para hacer más grande el primer premio del próximo sorteo, haciendo también más grande la emoción de cada miércoles.

Los Miércoles de Alegría se desarrollan bajo dos sistemas independientes que garantizan transparencia. La tómbola define el monto del premio y la cámara de aire forma al azar el número ganador, un proceso que cada semana brinda a los jugadores la posibilidad de ganar miles de dólares.

Estos son los resultados del Sorteo LOTRA N.° 438:

Primer Premio: $195,000 – Billete N.° 19218 Vendido.

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 22797 Vendido.

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 01901 No vendido.

Quién sabe… quizá tu algún día sea hoy.

