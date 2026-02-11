Desmantelan red de contrabandistas acusada de asesinar a un militar en Metapán

Día a Día News

ElSalvador–Las autoridades de seguridad informaron sobre la captura de cinco salvadoreños vinculados a una estructura de contrabando transfronterizo y acusados del homicidio del cabo de la Fuerza Armada, Pablo Israel Cortez Recinos, ocurrido el 6 de febrero en el paso fronterizo no habilitado El Brujo, en Metapán, Santa Ana.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el ataque ocurrió cuando personal militar realizaba labores de custodia en la zona. Durante un operativo, uno de los presuntos contrabandistas, identificado como Josué Salterio Polanco, alias “Chihuahua”, disparó contra el cabo Cortez Recinos, causándole la muerte.

Los detenidos fueron identificados como Mario Ernesto Guevara Pineda (señalado como cabecilla y enlace entre El Salvador y Guatemala), Aldo Abel Lara López, alias “Cuto”; Justin Alexander Ramírez Maldonado; Meybelin Michelle Martínez Flores; y Polanco, presunto autor del homicidio.

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, expresó su solidaridad con la familia del militar y aseguró que la Fuerza Armada actuó de inmediato para ubicar a los responsables. Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que la banda mantenía operaciones recurrentes de contrabando de cigarrillos de marca Royal entre ambos países.

Durante el operativo se incautaron dos vehículos, motocicletas y parte de la mercadería ilegal. Las autoridades también reportaron la participación de personas de nacionalidad guatemalteca, por lo que se ha solicitado colaboración internacional para su captura.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó que los capturados serán procesados por homicidio agravado, contrabando y agrupaciones ilícitas. Además, un sexto implicado habría huido hacia Guatemala.

El ministro Villatoro señaló que este era el sexto traslado de mercancía ilegal realizado por la estructura antes de ser desarticulada, y reiteró que el contrabando continúa siendo una fuente de financiamiento para otros delitos en la región.

