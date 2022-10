Bukele justifica elección de la nueva procuradora y pide un informe sobre las acciones del gobierno

Escucha este artículo Escucha este artículo

El Presidente, Nayib Bukele, sostuvo una reunión con el Gabinete de Seguridad y la nueva titular de la Procuraduria para la Defensa de los Derechos Humanos,(PDDH), Raquel Caballero de Guevara, para conversar sobre el avance del régimen de excepción y aclarar su reelección.



Durante la reunión, Bukele reiteró que el trabajo de Guevara en la PDDH en el periodo de 2016-2019 fue avalado tanto por el gobierno de turno como la comunidad internacional.



“Asumo que todos ellos si avalaron su primer periodo no tendrían porqué oponerse al segundo”, dijo Bukele. “No pueden alegar que la comunidad internacional no está de acuerdo con su elección porque trabajaron con usted en su periodo anterior”, agregó.



Además, Bukele destacó que por su experiencia, Guevara fue elegida de nuevo por su idoneidad para el cargo de Procuradura.



“Para mi hay algo que resalta, el hecho que nadie de la oposición, ni las personas, ni sus seguidores, ni la comunidad internacional puede cuestionar su idoneidad para el cargo (de la nueva procuradora)”, dijo Bukele.



Además, enfatizó en que también la pasada Sala de lo Constitucional avaló a la Procuradora.



“Si su elección estuviera viciada, entonces no pudo haber sido avalada por la “sala de los magníficos”, que es el Olimpo para los juristas de oposición”, sostuvo Bukele.



Asimismo, una vez dada sus razones, el mandatario salvadoreño solicitó a la recién elegida Procuradura, que elabore informe sobre el actuar del gobierno en tanto a las medidas ejecutadas en materia de seguridad como el régimen de excepción.



“Y pueda usted emitir un informe independiente y validado por la oposición y las ONGs que tanto nos atacan, porque ellos la califican a usted como una excelente procuradora para Defensa de los Derechos Humanos”, dijo Bukele.



Para ello, el presidente explicó que facilitará a Guevara la entrada tanto a centros penales como a los operativos ejecutados por las fuerzas de seguridad.



“Le quiero ofrecer: vamos a abrirle las puertas de nuestros operativos, de los centros Penales y del nuevo Centro de Confinamiento del Terrorismo”, explicó.



Además, Bukele hizo mención sobre la sanción impuesta a la procuradora por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), que en 2019 concluyó que Caballero de Guevara intervino en el aumento salarial y la contratación de familiares en su anterior gestión en la PDDH. En la entrevista con la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, en septiembre pasado, Caballero de Guevara dijo que pagó las multas, renunciando a su derecho de apelación, para participar en la elección de la PDDH.









