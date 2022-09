Bukele pide ante la ONU que los “poderosos” respeten la soberanía de El Salvador

Escucha este artículo Escucha este artículo

El Presidente de la República, Nayib Bukele, participó este día en la 77ª. Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde brindó un fuerte mensaje exhortando a la libertad y el desarrollo, extendiendo la mano a la hermandad de los pueblos.



La Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York, Estados Unidos, y el mandatario salvadoreño aprovechó su participación para destacar las medidas implementadas en el país, durante estos tres años de su administración, destacando principalmente los temas de economía y seguridad.

Discurso ante la ONU del presidente Nayib Bukele.

“Pasamos de ser un país por muchos, desconocido. Y los pocos que lo conocían lo hacían por las pandillas, por los muertos, por la violencia, por la guerra. Pasamos de eso a ser un país conocido por el surf, las playas, sus volcanes, su libertad financiera, por su buen gobierno y por haber acabado con el crimen organizado”, destacó el gobernante.



El jefe de Estado también instó a los demás países a vivir en libertad y soberanía de los pueblos, como un principio básico de hermandad y coordinación de fuerzas en la búsqueda del desarrollo de las naciones más pequeñas o que buscan su desarrollo. También invitó al resto de países, para que con una coordinación de fuerzas se logre su desarrollo.



“Por eso digo que la libertad es algo por lo que aún luchamos en nuestro país. Porque si bien somos libres y soberanos e independientes en papel, no lo seremos de verdad hasta que los poderosos entiendan que queremos ser sus amigos”, reiteró el Presidente Bukele.



El presidente Bukele lanza este mensaje de libertad y soberanía en medio de una división de opiniones debido a su reciente anuncio sobre su candidatura presidencial en 2024, lo que para muchos sigue siendo inconstitucional.



“Tenemos derecho a continuar en nuestro camino de desarrollo. Por eso decimos que la libertad es algo por lo que luchamos y necesitamos que se nos reconozca nuestro derecho de ser libres a ser independientes de verdad”, reiteró.



Además, en su discurso el Presidente salvadoreño instó a los demás pueblos a luchar por su libertad en la búsqueda del desarrollo.



También, explicó que El Salvador ha logrado superar todas las adversidades que ha enfrentado, como las pandillas, la violencia y los homicidios.



Si bien el gobierno de Bukele implementa diferentes estrategias de seguridad, entre ellas el Plan Control Territorial vigente desde el 20 de junio del 2019, que ha logrado reducir los índices de violencia y la incidencia de los delitos de alto impacto. Asimismo, desde marzo pasado, se mantiene vigente el régimen de excepción que ha logrado desarticular estructuras criminales y reducir homicidios, esta última ha sido duramente criticada por instancias internacionales por las diversas denuncias de violaciones a los Derechos Humanos.



Hasta la fecha, se registran más de 52,000 capturados por el régimen de excepción, más de 1,500 armas de fuego decomisadas y la incautación de 6.2 toneladas de droga, lo que ha permitido transformar a El Salvador a ser un país seguro para visitar, vivir e invertir.



Ante esto, el Presidente Bukele explicó que la libertad es algo por lo que los salvadoreños están luchando y que esta verdadera libertad será posible hasta que los demás Estados entiendan lo siguiente: “Si bien somos libres y soberanos e independientes en papel, no lo seremos de verdad hasta que los poderosos entiendan que queremos ser sus amigos, que los admiramos, que los respetamos y que nuestras puertas están abiertas de par en par, para comerciar, para que nos visiten y construir mejores relaciones”.



Finalmente, Bukele mandó un mensaje contundente a los “poderosos”, a que si no están dispuestos a ayudar que “no estorben”.



“Quise usar este pódium para decir estas palabras porque no resonarán solo en mi país, sino en otros pueblos que, como el mío, que quieren construir su camino de libertad. Para unos podrán hacerlo antes, otros después, para unos fácil y para otros más difícil. Pero será más rápido si los poderosos nos ayudan, o al menos si no nos quieren ayudar, que no nos estorben; cada pueblo debe buscar su propio camino”, concluyó el jefe de Estado salvadoreño.

