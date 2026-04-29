Bukele propone reforma constitucional para crear diputación exclusiva de salvadoreños en el exterior

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ElSalvador–El presidente de la República, Nayib Bukele, solicitó a la Asamblea Legislativa una reforma a la Constitución para establecer una representación directa de los salvadoreños residentes en el exterior dentro del Órgano Legislativo.

La iniciativa fue divulgada mediante un comunicado de Casa Presidencial, en el que se plantea la creación de una circunscripción electoral específica para la diáspora, con el objetivo de que cuente con diputados propios en la Asamblea Legislativa. Según el planteamiento oficial, esta representación se asignaría de forma proporcional al peso de los salvadoreños en el padrón electoral.

Actualmente, los salvadoreños que votan desde el extranjero y cuyo Documento Único de Identidad (DUI) está registrado con domicilio fuera del país, son asignados automáticamente a la circunscripción del departamento de San Salvador al momento de emitir su voto remoto.

El gobierno sostiene que la población salvadoreña en el exterior supera los 3 millones de personas, aunque el registro con domicilio en el extranjero contabiliza poco más de 950,000 ciudadanos, de acuerdo con datos mencionados por el Ejecutivo y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuya titular, Roxana Soriano, ha hecho referencia pública a una cifra de 944,684 inscritos.

La propuesta busca reformar el artículo 79 de la Constitución de la República para incorporar de forma explícita la participación electoral de los salvadoreños fuera del país bajo un esquema de representación proporcional.

Tras conocerse la iniciativa, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, confirmó que la propuesta será tramitada institucionalmente y señaló que al menos 54 diputados del partido Nuevas Ideas respaldarían la reforma.

El Legislativo deberá ahora iniciar el proceso de análisis y redacción de la iniciativa de reforma constitucional, conforme al procedimiento establecido.

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