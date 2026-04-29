Decomisan medicamentos sin registro sanitario y con viñetas falsas en mercado Central de San Salvador

Día a Día News

ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria, ejecutó allanamientos en dos inmuebles ubicados en las cercanías del mercado Central de San Salvador, donde se detectó almacenamiento de medicamentos sin registro sanitario y con viñetas falsas.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron diversos fármacos que, según la investigación, estaban adulterados y no contaban con los permisos correspondientes. Además, presentaban etiquetas falsificadas que utilizaban nombres de laboratorios y marcas reconocidas sin autorización.

De acuerdo con las indagaciones, estos productos eran distribuidos en farmacias y tiendas a nivel nacional.

En el mismo operativo fue capturado Allan Balmore Méndez Mulato, quien transportaba cajas de medicamentos sin documentación que acreditara su procedencia legal. La Fiscalía informó que será procesado por el delito de conducción de mercadería de dudosa procedencia.

El Ministerio Público indicó que las investigaciones continuarán para ampliar el caso y realizar los análisis correspondientes, con el objetivo de evitar la comercialización de productos que representen un riesgo para la salud de la población.

#Allanamiento | Esta tarde, la @FGR_SV en coordinación con @PNCSV ejecutan allanamiento en dos inmuebles donde se decomisó medicina sin registro sanitario y con viñetas falsas.



Estos allanamientos se ejecutan luego de la captura en flagrancia de Allan Balmore Méndez, quien… pic.twitter.com/bRNaYwPzdI — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 29, 2026

Compartir esta nota