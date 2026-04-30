Diputados aprueban reforma constitucional para que partidos no propongan magistrados del TSE

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ElSalvador–La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, una reforma al artículo 208 de la Constitución de la República que modifica el mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), eliminando la participación directa de los partidos políticos en la propuesta de candidatos.

La iniciativa fue presentada por el presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, con el objetivo de establecer un modelo de selección basado en criterios profesionales y homologar este proceso con otros nombramientos de segundo grado.

Con la reforma, el TSE continuará integrado por cinco magistrados, pero con cambios en su forma de elección y duración en el cargo. Los funcionarios ejercerán por seis años y serán electos por la Asamblea Legislativa. Tres de ellos, incluido el presidente del organismo, serán seleccionados mediante un proceso general y público desarrollado por una comisión legislativa. Los dos restantes serán elegidos con el voto favorable de al menos dos tercios de los diputados, a partir de ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ).

El nuevo esquema sustituye el mecanismo anterior, en el que tres magistrados eran propuestos por los partidos políticos o coaliciones con mayor número de votos en la última elección presidencial, mientras que los otros dos provenían de propuestas de la CSJ.

De acuerdo con lo aprobado, los aspirantes deberán cumplir requisitos similares a los exigidos para magistrados de la CSJ y no tener afiliación partidaria. Además, la Comisión Política será la encargada de evaluar los perfiles con base en criterios como formación académica y experiencia profesional.

El subjefe de bancada de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, afirmó que la reforma busca “avanzar en la profesionalización del funcionario público” y eliminar la asignación de cargos bajo cuotas partidarias.

Por su parte, la organización Acción Ciudadana El Salvador señaló que la modificación podría impactar en la independencia del ente electoral.

Tras la aprobación, nuevas iniciativas relacionadas con reformas constitucionales fueron remitidas a estudio de la Comisión Política, incluyendo propuestas vinculadas a la integración legislativa de la diáspora.

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