California lanza un programa de incentivo a la vacunación COVID-19 de $ 116.5 millones

California expandió hoy sus esfuerzos para alentar a más residentes a vacunarse contra el coronavirus lanzando el programa “Vax for the Win” el cual ofrece premios en efectivo para que los californianos no vacunados reciban sus primeras dosis, junto con sorteos de premios abiertos a todos los residentes del estado que estén al menos parcialmente vacunados.

Cabe destacar que la red de vacunación ampliada del estado administrada por Blue Shield of California, junto con las jurisdicciones de salud locales y los sitios patrocinados por el gobierno federal, ha permitido que casi dos tercios de los californianos de 12 años o más reciban al menos vacunas parciales, siendo estas más dosis de vacunas que cualquier otro estado, pero todavía deja a unos 12 millones de residentes estatales elegibles que necesitan su primera dosis.

“Hacer que todos los californianos elegibles se vacunen es la forma en que recuperamos a nuestro estado de esta pandemia”, dijo el gobernador Gavin Newsom. “California ya ha logrado un progreso increíble en la lucha contra COVID-19, con las tasas de casos más bajas del país, mientras administra millones de vacunas más que cualquier otro estado. Pero no nos detendremos allí, estamos haciendo todo lo necesario para vacunar a los californianos a medida que nos acercamos al 15 de junio para ayudarnos a reabrir por completo de manera segura”, añadió.

El estado otorgará en total á $116.5 millones en premios a través del programa antes mencionado, y a partir de hoy el nuevo programa hará que los primeros dos millones de californianos recién vacunados sean automáticamente elegibles para recibir una tarjeta prepaga o de supermercado de $50.

Además, realizarán tres sorteos con premios en efectivo en junio que están abiertos a cualquier californiano que haya recibido al menos su primera dosis, los dos primeros sorteos, el 4 y el 11 de junio, otorgarán $ 50,000 a cada uno de los 30 afortunados ganadores, mientras que el sorteo final, el 15 de junio, verá a 10 ganadores elegidos para recibir $ 1.5 millones cada uno.

Es importante señalar que los ganadores que no estén completamente vacunados deberán recibir su segunda dosis antes de poder reclamar su premio.