Calles renovadas facilitan la vida y conectividad de los salvadoreños

El casco urbano del distrito de Corinto, en el municipio de Morazán Norte, ya no es el mismo de hace décadas, ahora luce calles renovadas con superficie de concreto hidráulico para una mayor conectividad de sus habitantes, gracias al Plan Nacional de Bacheo, ejecutado por la Dirección de Obras Municipales.

La obra vial finalizada totaliza 2.5 kilómetros de longitud y un ancho promedio de 6.5 metros que no solo ha mejorado el tránsito por el centro del distrito, sino también la conectividad con la carretera Longitudinal del Norte.

El proceso de reconstrucción consistió en la demolición de la superficie en mal estado, excavación y restitución del material inservible, construcción de la sub rasante (o capa más profunda) con balasto, una base estabilizada de suelo cemento y finalmente una capa de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor.

Paralelamente se construyeron obras complementarias de drenaje y protección de la vía: cordón cuneta, reubicación y profundización de tubería de agua potable en más de 5,100 metros de longitud, 2 badenes y señalización vial, para de esta manera, asegurar su durabilidad y buen estado. Entre las calles renovadas están:

– 4ª, 6a y 7ª calle Oriente

– 2ª, 5ª, avenida Norte

– 1ª, 2a y 3ª calle Poniente

– 3a avenida Sur

– Calle Morazán

– Tramo de carretera Longitudinal del Norte y Cacaopera

Con esta obra vial más de 15,000 habitantes han elevado su calidad de vida al no transitar sobre baches, hoyos, polvo o lodazales.

Esta no es la única obra que la DOM completa en Corinto, anteriormente finalizó el mejoramiento de 5.5 kilómetros de calle desde el cantón Varilla Negra hasta calle Sociedad-Corinto, proyecto que fue entregado el 17 de enero del año en curso. También las cuadrillas avanzan en la reconstrucción del Centro Escolar Caserío Los Méndez, para beneficiar a un millar de estudiantes, desde parvularia hasta segundo año de bachillerato, en las modalidades presencial y flexible, como parte del proyecto presidencial “Dos Escuelas por Día”.

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