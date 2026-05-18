Accidentes de tránsito dejan tres fallecidos y varios lesionados en las últimas horas

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ElSalvador–Tres personas fallecidas y varios lesionados dejaron distintos accidentes de tránsito registrados entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes en diferentes puntos de El Salvador, de acuerdo con reportes de cuerpos de socorro.

Uno de los hechos más graves ocurrió sobre el kilómetro 66 de la carretera de Acajutla hacia San Salvador, frente a Plaza Castamar, en Sonsonate, donde dos mujeres murieron y un hombre resultó gravemente lesionado tras un choque contra la parte trasera de un camión.

Según Comandos de Salvamento, una de las víctimas falleció en el lugar del accidente, mientras que la segunda murió cuando era trasladada en ambulancia hacia un centro asistencial. El conductor del vehículo quedó atrapado entre los hierros retorcidos y fue liberado mediante labores de rescate vehicular realizadas junto al Cuerpo de Bomberos.

Otro accidente mortal fue reportado frente al hotel Las Palmeras, en el distrito de Sonzacate, Sonsonate Centro, donde un hombre perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaba impactara contra un camión. Dos personas más resultaron lesionadas y fueron rescatadas con equipo hidráulico antes de ser trasladadas a un hospital.

Además, cuatro personas sufrieron lesiones en un accidente registrado sobre la carretera antigua a Comalapa, cerca del mirador de San Marcos. De forma preliminar, se informó que uno de los vehículos involucrados habría invadido el carril contrario.

Durante la misma jornada también se reportaron varios accidentes de motociclistas en distintos sectores del país. Uno de ellos ocurrió sobre el bulevar Los Próceres, cerca del monumento Bienvenido a Casa, donde un motociclista chocó contra un vehículo estacionado y resultó con múltiples traumas.

Otro percance fue reportado frente al Instituto Nacional Francisco Menéndez (Inframen), sobre la 20 avenida Norte y 29 calle Oriente, donde un motociclista sufrió lesiones tras ser impactado por un vehículo que habría realizado un giro indebido.

Asimismo, otro conductor de motocicleta resultó lesionado en la avenida España, frente al mercado San Miguelito, luego de perder el control tras la presunta invasión de carril de otro vehículo.

En otros hechos reportados por cuerpos de socorro, un motociclista resultó lesionado sobre la carretera Troncal del Norte, en Apopa, mientras que otra persona fue atropellada en el casco urbano de Ciudad Arce.

Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial indican que entre el 1 de enero y el 16 de mayo de 2026 se contabilizan 8,859 siniestros viales, que han dejado 4,975 personas lesionadas y 562 fallecidos.

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