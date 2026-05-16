SSF habilita devolución de depósitos de hasta $90 mil a afectados de COSAVI

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ElSalvador–La Superintendencia del Sistema Financiero informó que a partir de este 16 de mayo inició una nueva etapa de devolución de fondos para los socios afectados por el fraude en la cooperativa COSAVI, permitiendo el retiro de depósitos que sumen hasta $90,000.

Según la institución, los recursos entregados provienen de los pagos realizados por créditos que ya habían sido otorgados por la cooperativa antes de la intervención financiera.

La devolución se realiza únicamente en la agencia central de COSAVI, ubicada sobre la calle Gabriela Mistral, en San Salvador Centro. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5:00 de la tarde y los sábados de 8:00 de la mañana al mediodía.

La superintendenta de la SSF, Evelyn Gracias, aseguró que desde mayo de 2024 se ha trabajado de forma gradual para atender la crisis financiera derivada del caso y recuperar fondos para los asociados.

Sin embargo, representantes de los afectados señalaron que las devoluciones anunciadas no incluyen los certificados de aportación de los socios.

Los afectados también mantienen la solicitud de instalar una mesa de diálogo para buscar mecanismos de recuperación de sus ahorros.

De acuerdo con datos oficiales, el caso de COSAVI dejó más de 10,000 socios afectados por un presunto fraude que, según la Fiscalía General de la República, ronda los $35 millones. Hasta el momento, las autoridades no han detallado cuánto dinero ha sido devuelto ni cuántos socios han recibido pagos.

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