Cancillería y España impulsan proyecto para apoyar a mujeres retornadas con empleo y emprendimiento

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ElSalvador–El Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la cooperación del Gobierno de España, lanzó un proyecto orientado a fortalecer la inclusión socioproductiva de mujeres retornadas en El Salvador, mediante acciones integrales que buscan facilitar su reinserción económica y social.

La iniciativa, denominada “Atención especializada integral de mujeres retornadas para su incorporación a ecosistemas socioproductivos en El Salvador”, es ejecutada con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y contempla una inversión de 600 mil euros.

Como parte del arranque del proyecto, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, suscribió convenios con diversas instituciones que participarán en su ejecución, entre ellas Asociación Fe y Alegría de El Salvador, ACISAM, GMIES y FUNDEMAS.

De acuerdo con la Cancillería, el proyecto incluye atención psicosocial, servicios de cuido, creación de espacios seguros y procesos de formación técnica y vocacional, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las beneficiarias para acceder a empleo o desarrollar emprendimientos.

Además, incorpora un componente de apoyo productivo que contempla capital semilla para impulsar iniciativas económicas lideradas por mujeres, así como la promoción de alianzas con el sector privado para facilitar oportunidades laborales.

Las autoridades señalaron que esta iniciativa se enmarca en el Plan Nacional de Reintegración y busca articular esfuerzos entre el Estado, la cooperación internacional y organizaciones sociales para atender a la población retornada.

En la actividad participaron representantes de la cooperación española, organizaciones ejecutoras y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país.

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