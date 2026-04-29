Marn prevé lluvias con tormentas eléctricas pero el calor seguirá elevado este miércoles

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ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé lluvias acompañadas de actividad eléctrica para este miércoles y el jueves, principalmente en sectores montañosos del norte y en zonas del centro y occidente del país.

Según el pronóstico del Observatorio de Amenazas, durante la mañana el cielo se mantendrá entre poco y parcialmente nublado, con precipitaciones en tramos de la cadena volcánica, especialmente hacia el mediodía. Para la tarde, las lluvias se concentrarán en el occidente, mientras que en la noche podrían extenderse hacia la zona norte y otras áreas del territorio.

El informe también indica que, pese a la presencia de nubosidad y lluvias, el ambiente continuará caluroso. Las temperaturas máximas oscilarán entre 23 °C y 29 °C en zonas montañosas, mientras que en valles interiores se ubicarán entre 32 °C y 38 °C, y en el oriente del país entre 32 °C y 37 °C.

Para el jueves, se mantendrá un patrón similar: lluvias desde la madrugada en sectores de la zona central, paracentral y franja costera, con mayor desarrollo de precipitaciones por la tarde en la cadena volcánica y la zona norte.

Las condiciones climáticas están influenciadas por el ingreso de viento del este con poca humedad y la cercanía de una vaguada sobre Centroamérica, lo que favorece la formación de nubosidad.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar zonas de riesgo ante posibles tormentas y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad.

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