Sonsonate comienza a sancionar por orinar en la vía pública: ¿cuánto se paga en San Salvador Centro?

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ElSalvador–Orinar en la vía pública dentro de San Salvador Centro constituye una falta sancionable bajo la ordenanza de convivencia ciudadana vigente en varios distritos del área metropolitana. Las autoridades establecen multas que oscilan entre los $15 y los $50, dependiendo de las circunstancias en que se cometa la infracción.

La normativa aplica en espacios visibles al público, como aceras, calles, parques, terrenos baldíos, edificaciones abandonadas y alrededores de establecimientos. Esta regulación abarca distritos como San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Ciudad Delgado.

Además de esta conducta, la ordenanza contempla otras infracciones relacionadas con el uso del espacio público. Entre ellas, tirar basura en lugares no autorizados, lanzar desechos desde vehículos o quemar materiales contaminantes, con sanciones también entre $15 y $50.

Existen faltas consideradas más graves, como consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, colocar propaganda sin autorización o alterar el orden, cuyas multas van desde $50 hasta $900. En situaciones de mayor gravedad, como riñas o daños a infraestructura, las sanciones pueden alcanzar hasta $2,200.

El marco sancionatorio incluye medidas adicionales como amonestaciones, decomisos, suspensión de permisos, trabajo comunitario y cierre de establecimientos. En casos donde el infractor no pueda pagar la multa, esta puede ser sustituida por trabajo de utilidad pública. La reincidencia es considerada un agravante.

Sonsonate Centro refuerza controles con cámaras y agentes

En Sonsonate Centro, la alcaldía ha intensificado la vigilancia mediante cámaras y operativos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), con el objetivo de sancionar a quienes orinen en la vía pública.

Las multas en este municipio van desde los $10.50 hasta los $52.50. De no cancelarse, los infractores deberán cumplir con trabajo comunitario.

Según la comuna, el sistema de monitoreo permite identificar a quienes incurren en estas prácticas y proceder conforme a la normativa. Asimismo, indicaron que las personas sancionadas no corresponden únicamente a población en situación de calle, sino también a ciudadanos en general.

Las autoridades municipales señalan que estas medidas buscan mantener el orden y la limpieza en espacios públicos, en medio de un debate sobre la disponibilidad de servicios sanitarios en zonas de alta afluencia.

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