Mar. Dic 9th, 2025

El Salvador

Capacitan a mujeres para escalar negocios digitales y sostenibles

Dic 9, 2025 #capacitación, #CONAMYPE, #Digitales, #El Salvador, #emprendedoras, #mujeres, #Negocios, #Tecnología

Día a Día News

ElSalvador–Con el propósito de fortalecer la autonomía y desarrollo económico de las mujeres salvadoreñas, diversas instituciones impulsaron el foro “Mujeres que innovan con propósito: Tecnología y alianzas para el desarrollo”. El evento reunió a emprendedoras de diferentes regiones del país para promover el intercambio de conocimientos y la creación de redes que potencien la sostenibilidad de sus proyectos productivos.

Organizado por CONAMYPE, en colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID), el foro destacó la importancia de la transformación digital como herramienta para abrir nuevos mercados, mejorar la competitividad y fomentar la autonomía económica femenina.

Evangelina Blanco, agregada de cooperación de la Unión Europea, resaltó que durante noviembre más de 20 mujeres recibieron capacitación en áreas como marketing digital, logística, atención al cliente virtual y pasarelas de pago, habilidades clave para ampliar el alcance de sus negocios y consolidar su posicionamiento.

Por su parte, Paul Steiner, presidente de CONAMYPE, señaló que “la innovación implica diferenciarse y ofrecer propuestas únicas que llamen la atención, agregando valor al cliente y permitiendo que los emprendimientos se destaquen en el mercado”.

El foro incluyó ponencias especializadas sobre estrategias para escalar el comercio electrónico y sobre innovación aplicada a la sostenibilidad de emprendimientos femeninos, generando un espacio para la formación y el fortalecimiento empresarial.

Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo conjunto para promover la participación activa de las mujeres en la economía, brindándoles herramientas y acompañamiento para que consoliden y expandan sus negocios con éxito.

