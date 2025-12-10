Asamblea aprueba $61 millones para impulsar desarrollo agrícola en zonas rurales

Día a Día News

ElSalvador–La Asamblea Legislativa aprobó este martes dos préstamos que suman un total de $61.3 millones para financiar el Programa de Desarrollo Económico Sostenible, Inclusivo y Nutricional de las Zonas Rurales (PROGRESAR Rural), la medida contó con 60 votos a favor en cada uno de los dictámenes que autorizan los créditos.

Los fondos, provenientes del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional ($30 millones) y del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) ($31.3 millones), serán administrados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), encargado de ejecutar el programa que beneficiará a unas 74,000 familias agricultoras en todo el país.

El plan está diseñado para fortalecer el sector agrícola a través de mejoras en infraestructura de riego, acceso a tecnología productiva, servicios ecosistémicos, y herramientas financieras. Se espera que con estas acciones se incremente la resiliencia, los ingresos y la seguridad alimentaria de las comunidades rurales, especialmente aquellas lideradas por mujeres jefas de hogar.

La intervención se focalizará en áreas clave como Zapotitán y Atiocoyo Sur, en La Libertad; Atiocoyo Norte, en Chalatenango; y la cuenca de Lempa Acahuaca, que abarca territorios de Usulután y San Vicente.

Durante el debate, el diputado Christian Guevara destacó que el programa busca fortalecer la producción agrícola sostenible y la adaptación al cambio climático, así como mejorar el acceso a mercados para hogares vulnerables.

Por su parte, Reynaldo Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), valoró la iniciativa como un impulso necesario para reactivar la agricultura nacional frente al pronóstico de déficit alimentario global en 2026. La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, enfatizó la urgencia de llevar apoyo a los agricultores, subrayando que la seguridad alimentaria es un derecho humano fundamental.

Ambos préstamos fueron ratificados en sesiones plenarias separadas, reflejando un consenso político para fortalecer el desarrollo rural y enfrentar los desafíos económicos y climáticos que afectan al sector agrícola salvadoreño.

