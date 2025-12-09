Presidente de Costa Rica visitará El Salvador y recorrerá el CECOT con Bukele

Día a Día News

ElSalvador–El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, efectuará una visita oficial a El Salvador los días jueves 12 y viernes 13 de diciembre, en respuesta a una invitación formal extendida por su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele. El objetivo principal de la gira es fortalecer los lazos bilaterales y la cooperación entre las dos naciones centroamericanas, según confirmaron fuentes oficiales y un anuncio del propio mandatario costarricense.

Un punto destacado de la agenda oficial será la visita conjunta de ambos líderes al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente. Este penal de máxima seguridad, inaugurado por el Gobierno salvadoreño este año, cuenta con una capacidad para albergar hasta 40,000 internos.

La visita de Chaves a territorio salvadoreño busca dar seguimiento a los compromisos establecidos durante el encuentro bilateral previo, realizado en San José, Costa Rica, en noviembre de 2024, cuando el presidente Bukele realizó una visita de Estado. En aquella ocasión, se suscribieron diversos convenios de colaboración en áreas clave como turismo, economía, medio ambiente, deporte, bienestar animal y cultura.

El presidente costarricense anunció la próxima visita a través de sus redes sociales, enfatizando la importancia de la misión.

“Este jueves y viernes visitaré El Salvador producto de una amable invitación extendida por su excelencia Nayib Bukele… Continuaremos estrechando los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones hermanas. Como parte de la agenda, realizaremos juntos una visita al CECOT el viernes. Dios bendiga a nuestros países”.

El interés del mandatario costarricense en el CECOT se enmarca en la intención de su gobierno de replicar aspectos del modelo de seguridad y confinamiento salvadoreño para modernizar su propio sistema penitenciario.

Tras la visita que el presidente Bukele realizó al centro penal «La Reforma» en Costa Rica en 2024, el gobierno costarricense anunció un plan para la construcción de una nueva megacárcel con capacidad para 5,000 reclusos.

Según declaraciones previas de Chaves en mayo de 2025, el proyecto en Costa Rica se diseñará bajo un modelo similar al CECOT, con una inversión estimada en $35 millones. Este enfoque subraya una creciente colaboración bilateral en políticas de seguridad y justicia penal.

El programa oficial de la visita incluirá una amplia gama de temas, y el presidente Chaves ha anticipado que la gira podría incluir «sorpresas», sugiriendo la posibilidad de nuevos anuncios o acuerdos de trascendencia.

La llegada del presidente costarricense está prevista para este jueves 12 de diciembre, iniciando una gira de dos días que reafirma el entendimiento y la colaboración estratégica entre San Salvador y San José.

