Capturados por vender celulares robados en el Centro Histórico de San Salvador

Día a Día News

ElSalvador–Este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron allanamientos simultáneos en siete comercios ubicados en los mercados Hula Hula, Sagrado Corazón y la zona cercana al parque Libertad, en el Centro Histórico de San Salvador, donde se vendían teléfonos móviles y dispositivos electrónicos hurtados.

Las autoridades detuvieron a seis personas señaladas de dedicarse a la compra y reventa de estos aparatos, sin documentación legal que acreditara su propiedad. Entre los capturados están Juan Carlos Bautista Sánchez, Julio César Pérez Pérez, Adrián Pérez Hernández, Gregorio Antonio Pacas López, Luis Ernesto González Esquivel y Vides Hernández Erazo. Todos enfrentarán cargos por el delito de receptación.

La banda que proveía estos artículos ilícitos fue desmantelada a finales de octubre. Estaba compuesta por carteristas de distintas nacionalidades, entre ellos salvadoreños, hondureños y nicaragüenses, quienes operaban principalmente en rutas de transporte público en San Salvador y otras ciudades del país.

Durante los allanamientos se incautaron numerosos celulares y tablets, algunas de ellas pertenecientes al Ministerio de Educación, que habían sido entregadas a estudiantes para uso escolar.

Las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas en esta red que comercializaba productos robados, tanto en el transporte público como en distintos puntos del centro capitalino.

El pasado 3 de noviembre, el gabinete de Seguridad informó sobre la captura de al menos 37 integrantes de esta estructura delictiva. Entre ellos se encuentran 17 hondureños, 11 salvadoreños, 8 nicaragüenses y un guatemalteco. Uno de los indicios que alertó a las autoridades fue la remesa diaria de entre $80 y $120 hacia el extranjero, presuntamente relacionada con las ganancias ilícitas de la banda.

Por ahora, el proceso judicial contra estos implicados sigue en curso.

