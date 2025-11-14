Gobierno lanza «DoctorSV» la app que revoluciona la consulta médica con inteligencia artificial

Día a Día News

ElSalvador–El Gobierno de El Salvador presentó DoctorSV, una aplicación móvil gratuita que permitirá a los ciudadanos realizar consultas médicas en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con el apoyo de inteligencia artificial para mejorar la precisión diagnóstica y facilitar el acceso a medicamentos y exámenes.

El presidente Nayib Bukele hizo el anuncio en cadena nacional, junto a ejecutivos de Google y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), quienes detallaron que la app funcionará mediante videollamadas entre pacientes y médicos, asistidos por un sistema de inteligencia artificial que eleva la tasa de aciertos diagnósticos por encima del 90%, superando el promedio global del 80%.

Tras cada consulta, los usuarios recibirán un código QR que podrán utilizar en una red pública conformada por 350 farmacias, 75 laboratorios clínicos y 35 centros de imágenes para reclamar medicamentos y realizar exámenes sin costo alguno, lo que simplifica y agiliza el acceso a tratamientos.

La aplicación integra el modelo Gemini, un asistente de inteligencia artificial que realiza un triage inicial mediante un cuestionario dinámico para clasificar la urgencia de cada caso, recomendando preguntas específicas y detectando omisiones, lo que reduce el tiempo de consulta y mejora la exactitud diagnóstica. Paco Cuevas, arquitecto principal de Google Cloud para Salud, enfatizó que la IA “empodera al médico”, al automatizar tareas repetitivas y permitir una atención más humana.

El médico Juan Alberto Serna calificó DoctorSV como “un complemento perfecto para la atención primaria”, al facilitar que los casos urgentes sean derivados de manera rápida a los niveles correspondientes. Además, el Gobierno aclaró que la aplicación es una herramienta adicional y que no se cerrará ningún hospital, unidad de salud o clínica del ISSS por este proyecto.

Actualmente, DoctorSV está disponible para descarga gratuita y voluntaria en Google Play, aunque la primera fase solo está habilitada para personas entre 18 y 30 años, con planes de ampliar gradualmente la cobertura a toda la población. Al registrarse, los usuarios reciben un aviso que informa esta limitación temporal.

Pablo Bartol, gerente de Desarrollo Social y Humano del CAF, resaltó que DoctorSV contribuye a generar equidad territorial al facilitar que personas en zonas rurales alejadas, que antes debían viajar hasta dos horas para una consulta, puedan acceder a atención médica inmediata y con la misma calidad que quienes residen en zonas urbanas. Este avance es un paso relevante en las políticas públicas para garantizar servicios médicos igualitarios y accesibles.

La doctora Stella Aslibekyan, experta en epidemiología de la Universidad de Alabama en Birmingham, destacó que DoctorSV combina tecnología avanzada con un propósito social claro, fortaleciendo las habilidades clínicas de los médicos y posicionando a El Salvador como un referente regional en el uso de inteligencia artificial en salud.

El presidente Bukele señaló que esta plataforma representa una transformación radical en la atención médica, acercando un servicio de alta calidad directamente a la mano del ciudadano y superando las expectativas tradicionales en el país.

Con DoctorSV, El Salvador avanza hacia la modernización de su sistema de salud, integrando tecnología de punta y garantizando un acceso gratuito, equitativo y eficiente para toda la población.

Compartir esta nota