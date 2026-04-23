Capturan a 11 personas por red de fraude con duplicación de chips telefónicos

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ElSalvador–La Fiscalía General de la República de El Salvador, en coordinación con la Policía Nacional Civil de El Salvador, ejecutó la captura de 11 personas señaladas de integrar una estructura dedicada al hurto de dinero mediante la duplicación de chips telefónicos.

De acuerdo con la investigación, el monto sustraído a las víctimas supera los $115,000.00, producto de accesos no autorizados a cuentas bancarias a través de una modalidad conocida como SIM swapping.

Las pesquisas iniciaron tras la denuncia de una entidad bancaria, luego de que varios clientes reportaran movimientos irregulares en sus cuentas. Paralelamente, las víctimas indicaron la pérdida total de señal en sus líneas telefónicas en el momento en que ocurrieron los hechos.

El esquema consistía en suplantar la línea telefónica de las víctimas para recibir códigos de verificación y autenticación, lo que permitía el acceso a cuentas bancarias. Para ello, los involucrados habrían obtenido previamente información personal como el DUI y datos financieros, con los que engañaban a empleados de empresas telefónicas para activar un nuevo chip asociado al número original.

Con el control de las líneas, los sospechosos interceptaban llamadas y mensajes con códigos de seguridad, facilitando así el vaciado de cuentas bancarias.

Los detenidos fueron identificados como:

Kevin Eduardo Hernández Molina

Moisés Isaac Martínez Rivera

Kenett Koeman Cruz López

Adalberto Antonio Díaz Quijada

Edenilson Rafael Vargas González

Erick Armando Salinas Marroquín

Esmeralda Del Carmen Ramírez de Hernández

María Zuleyma Del Cid Sánchez

Natalia Ivonne Onofre López

José Edenilson Peñate Grijalva

Dennis Emilio Valencia Morales

#Operativo | Los delincuentes obtenían previamente información personal como el DUI y datos bancarios, para convencer a empleados de telefonías de trasladar el número a un nuevo chip.



Con el control de la línea, recibían las llamadas y códigos de verificación necesarios para… pic.twitter.com/Un6EfCxhHG — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 23, 2026

Las autoridades informaron que los imputados enfrentarán procesos judiciales por los delitos de hurto por medios informáticos, manipulación fraudulenta de tarjetas inteligentes y obtención indebida de servicios.

Las detenciones se realizaron en distintos puntos de los departamentos de San Salvador, San Miguel, Santa Ana y Usulután.

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